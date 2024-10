Ana Bárbara, preocupada por su voz: ¿tendrá que dejar de cantar?

Ana Bárbara es reconocida como cantante, actriz, coreógrafa y productora. Nació en 1971, en San Luis Potosí, México.

Su música ha destacado en los géneros musicales regional mexicana, grupera, norteña, balada y pop latino y su éxito le ha llevado a ser considerada como “La Reina Grupera”.

Actualmente su carrera lleva cerca de tres décadas y su discografía incluye 11 álbumes de estudio y 18 compilaciones. Parte de sus éxitos más reconocidos están Me asusta pero me gusta, La trampa, Ya no te creo nada y No lloraré llegaron. En 2024, recibió el premio a la Trayectoria Musical en Billboard Mujeres en la Música.

La artista esta semana Ana Bárbara participó en un homenaje a Marco Antonio Solís por sus 50 años de carrera. En esa actividad fue entrevistada y medios internacionales han destacado su intervención, al respecto de un padecimiento de suvoz.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz a un 70 por ciento. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme este momento. Me va a salir porque me va a salir”, dijo en la entrevista que se compartió en TikTok del programa Despierta América.

Los presentadores del show televisivo también comentaron que la artista se encontraba mal de la garganta y pensaba que tenía algo como grave en las cuerdas vocales, pero fue al médico y le dijeron que está cansada, pero que de las cuerdas vocales está perfecta.

Por ahora, la cantante reveló que tomará reposo en los próximos días para recuperarse.

"Voy a descansar la voz estos días, pero voy a estar bien. Es fatiga, pero mis cuerdas están bien", detalló la artista.