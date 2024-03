Hannah Gutierrez, quien estaba a cargo de supervisar las armas en la producción de vaqueros, no expresó emoción cuando escuchó el veredicto unánime, al cual el jurado llegó tras dos horas de deliberaciones.

La sentencia no debe ser anunciada antes de abril.

Gutierrez, quien siempre refutó las acusaciones, puede enfrentar más de un año de cárcel por el cargo.

El juicio de Gutierrez por el tiro en el set que en 2021 acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, duró dos semanas.

Hutchins murió como consecuencia de un disparo de una Colt .45 que Baldwin blandía durante un ensayo en una iglesia del set de rodaje en el estado de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos. El arma, contrario a lo esperado, tenía una bala real. El director Joel Souza fue herido con el mismo proyectil.

