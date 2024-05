Este viernes 31 de mayo dio inicio el juicio contra el médico cirujano Néctor Humberto Estrada Magariño por, posiblemente, cometer el delito de homicidio culposo en contra de Gema Sagastume López, quien falleció tras someterse a una cirugía el 26 diciembre de 2019.

La investigación del Ministerio Público (MP) revela que Sagastume acudió con el galeno para realizarse una lipoescultura, pero perdió la vida luego de la intervención quirúrgica.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal a cargo del juez Raúl Francisco Ramírez Perdomo.

Ramírez dijo que el expediente detalla que la paciente perdió la vida por un paro respiratorio, ya que “por negligencia” el cirujano le causó un profuso sangrado durante la operación.

Acusado se abstiene a declarar

Mientras se desarrollaba la audiencia, el juez preguntó al acusado si entendía el hecho y si deseaba declarar o no, a lo que este respondió que “se abstenía de declarar”.

Además, Mara López, madre de la víctima, narró los momentos de angustia que ambas sufrieron en el quirófano.

“Recuerdo que no me querían dejar entrar a ver a mi hija. Yo le dije a Gema que nos fuéramos de ahí, y comencé a pedir auxilio, que llamaran a una ambulancia”, narró entre sollozos López.

“Yo me acerqué a él —médico— para preguntarle si había algún problema o riesgo, pero me dijo que no, que todo estaba bien, que no me preocupara y que ella —Gema— iba a salir bien”, agregó.

El médico Estrada, a petición de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, fue enviado a juicio el 22 de septiembre de 2022.