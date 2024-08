Analistas refieren que desacuerdos entre magistrados se derivan de la lucha de poder y decisiones administrativas, pero solo tienen dos meses en el cargo y el conflicto no tendría mayor escalada.

El conflicto entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se convirtió en un pulso constante, según analistas en temas judiciales. Sin embargo, recalcan que aunque la toma de decisiones a lo interno de ese organismo puede verse afectadas, los magistrados están a dos meses de entregar el cargo y el conflicto no puede tener mayor escalada.

Según las propias declaraciones que ha vertido con anterioridad Óscar Cruz, presidente de la CSJ y el Organismo Judicial (OJ), las disputas comenzaron en marzo pasado por el control financiero de la Corte, y asegura que las fricciones se han agudizado porque los magistrados que integran la comisión de postulación para la corte de Apelaciones, buscan seguir ocupando las magistraturas.

Roces personales

El exmagistrado de la CJS Luis Fernandez Molina considera que este conflicto no tendrá repercusión nacional y durante el poco tiempo que les queda en el cargo solo tendrán "roces personales".

“Estamos a menos de dos meses de que entreguen el cargo. Segundo, las decisiones administrativas de la Corte Suprema de Justicia sí le corresponden al presidente, y eso es lo que le cuestionan. El manejo del presupuesto le corresponde al presidente de ese órgano”, afirmó.

“Si hay discrepancia en asuntos puramente judiciales, entonces que voten 10 contra tres en contra, o 12 contra uno, pero eso ya es a otro nivel y cualquier fallo que en materia judicial emita la Corte Suprema, es impugnable ante la Corte de Constitucionalidad”, explicó.

Para el exmagistrado, las discrepancias entre los magistrados también son un tema de ego y lucha de poder.

“Todos quisieran que las entrevistas fueran solo para ellos y no pasar desapercibidos. Por lo mismo critican, y eso me pasó a mí; cuando alguien tiene un poco más de relación con los medios de comunicación todo mundo quiere destacar, lo cual es muy humano y muy natural”, afirma.

El conflicto de los magistrados llegó a las comisiones de postulación porque los magistrados buscan aferrarse al cargo, dice Fernández.

“Al final asumieron por una orden de la Corte de Constitucionalidad clarísima, pero ellos piensan que es injusto que solo van a estar 11 meses, cuando la corte anterior estuvo los cinco años de ley, más otros cuatro años ”, señaló.

Afecta desempeño

La disputa entre el presidente del OJ y el resto de magistrados de la CSJ quedó expuesta en un intercambio de comunicados de prensa divulgados por el departamento de Comunicación Social del OJ, pero escalaron luego de que el presidente Cruz advirtió que sus colegas buscan entorpecer el trabajo de las comisiones de postulación.

El punto central del conflicto comenzó por la propuesta de sede de las postuladoras, tanto de Apelaciones como de CSJ, en donde los magistrados acuerpados por abogados buscan que el Palacio de Justicia sea la sede, pero en comunicaciones oficiales, el presidente del OJ descartó la propuesta por temas de espacio, logística y por no tener recursos económicos para hacerlo.

Para Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, este es un conflicto que "preocupa", porque al no existir “armonía” entre los magistrados, las decisiones que deben tomar llevarán más tiempo y se complicarán.

“No solo afecta al propio desempeño interno administrativo, sino a los guatemaltecos porque es un órgano de justicia”, indicó.

Afecta también las comisiones de postulación, dice Fuentes, por el conflicto que hay para encontrar la sede, la comisión está en un vaivén en el que se incluye a los magistrados, pero afecta al resto de los comisionados.

Trabajo entorpecido

La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, sostiene que los desacuerdos entre los magistrados solo “entorpecen el curso de los asuntos judiciales y administrativos que deben conocerse en el pleno".

Ibarra identifica el origen del conflicto en la lucha por el control del poder financiero de la CSJ.

“Es un problema que viene desde febrero, cuando Óscar Cruz se vio forzado por las presiones del pleno a cambiar a los altos funcionarios que él había nombrado en puestos administrativos y financieros”, recordó.

Ibarra dice que los magistrados no pueden desconocer al presidente del OJ, aunque sí pueden obligarlo a que renuncie. “En el caso de que quieran destituir al presidente del OJ, no van a llegar ni a la esquina, no pueden. Sin duda será una lucha de todos los días, porque le querrán coartar el ejercicio de sus atribuciones financieras y administrativas en lo que resta del período de aquí a octubre”, dijo Ibarra.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que si bien los desacuerdos entre magistrados no tendrán mayor repercusión, el magistrado Óscar Cruz tiene atribuciones administrativas por arriba del resto de magistrados y puede tomar decisiones.

“Eso quiere decir que puede hacer más movimientos de personal, pero por el escaso tiempo que les queda es poca la maniobra que pueden hacer, si los otros magistrados lo desconocen como presidente del OJ sí contraerían un problema legal. El voto del presidente es uno entre los 13, así que tampoco puede hacer mayor cosa”, enfatizó Quezada.