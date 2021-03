8M: Marcha “Vivas nos queremos” reclama derechos de las guatemaltecas en la víspera del Día Internacional de la Mujer

En las pancartas las manifestantes recordaron casos de violencia contra la mujer, como el de Litzi Amelia Cordón, de 20 años, víctima de femicidio. Su cadáver fue abandonado en un terreno baldío en la aldea Los Puentes, Teculután. El principal sospechoso del crimen es su primo, Kevin Díaz Cordón, capturado el pasado 10 de diciembre. (Foto: Prensa Libre)

La marcha “Vivas nos queremos” recorrió las calles este domingo 7 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para reclamar los derechos de las mujeres.

La manifestación comenzó desde la Corte Suprema de Justicia y se encaminó por el Paseo de la Sexta, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en la zona 1.

La marcha se llevó a cabo en un contexto en el que, en promedio, se activan diariamente cuatro alertas Isabel-Claudina por la desaparición de mujeres, de acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público.

En las pancartas, las mujeres que marcharon a lo largo del Centro Histórico recordaron crímenes como el de Luz María del Rocío López, extécnica en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, quien el 20 de enero fue localizada sin vida con fuertes signos de violencia en un tragante de la Simeón Cañas, zona 2. El esposo, Jorge Rafael Zea, es el principal sospechoso del femicidio.

“Somos el grito de las que no están, nos queremos vivas, libres y sin miedo”, se leía en una pancarta.

El Observatorio de Mujeres del MP también reporta 10 mil 525 víctimas de violencia contra la mujer, solo en lo que val del 2021.

“¿Cómo el feminismo les incomoda más que los femicidios?”, cuestionaba una mujer en una pancarta, a propósito de la forma en cómo las consignas feministas son desvalorizadas por algunos sectores.

#8M2021 | Así luce el ambiente en Paseo de la Sexta durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, 8 de marzo. #DíaDeLaMujer. Vía @FeliGarran_GTV pic.twitter.com/J6BxtTxdEH — Prensa Libre (@prensa_libre) March 7, 2021

Las estadísticas apuntan a que tres de cada diez denuncias que ingresan al sistema de justicia corresponden a crímenes contra mujeres y niñez. De estos, la violencia contra la mujer representa el 72 por ciento.

Las mujeres también recordaron el caso del Hogar Seguro, donde 41 niñas murieron quemadas el ocho de marzo en medio de vejámenes a su integridad.

“Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, expresaban en las pancartas las mujeres.

Destrozos y daños

La marcha pacífica con motivo del Día de la Mujeres, en la cual se reivindicaron derechos con pancartas y consignas, se vio ensombrecida por algunos grupos de manifestantes que cometieron actos vandálicos como pintas en paredes de comercios e iglesias, daños a propiedad pública y paradas del Transmetro.

En las solicitudes que se hicieron en días anteriores a gobernación departamental, consorcios de mujeres anunciaron una serie de movilizaciones pacíficas este 7 de marzo con el propósito de reclamar sus derechos en un contexto de violencia física y sexual contra la mujer.

Sin embargo, el curso de la marcha grupos de manifestantes destruyeron la parada del Transmetro, ubicada en la 18 calle y sexta avenida. Sobre las paredes de la Iglesia Santa Clara, en la Sexta Avenida, se consignaron con aerosol exigencias en cuanto a la legalización del aborto y reclamos contra la misoginia.

#8M2021 | Manifestantes manchan y vandalizan paredes del templo de Santa Clara, en la zona 1 capitalina. pic.twitter.com/qWRKVBaPct — Prensa Libre (@prensa_libre) March 7, 2021

En frente del Palacio Nacional también se tiraron las bardas de contención y se quemó una piñata del presidente Alejandro Giammattei. En los alrededores se observaron patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) con armas de fuego.