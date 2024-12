“A mí Dios me enseñó”: José Mendoza abre su casa al público para mostrar su villa navideña que elabora desde hace 11 años

Una narración es el punto de partida para la historia que se combina con las luces, la música y los sonidos que dan vida cada año a la villa navideña que José Mendoza instala desde hace 11 años en su hogar en la zona 7 de la capital.

Cada año, José recibe en su vivienda a conocidos y extraños, quienes guardan algo en común, buscan vivir la experiencia de conocer la villa navideña que se ha convertido en una tradición.

Esta villa que elabora José está integrada por 98 estructuras, todas hechas a partir de paletas, cajas o productos reciclados, y por lo menos un 40 por ciento de las casas tienen movimiento de sus personajes.

“Créame, a mí Dios me enseñó, porque yo no sé nada. Hace 11 años agarré unas extensiones y dije ‘este tiene cuatro cables, ¿cómo le hacen?’. Agarré un cuadernito y empecé a ver dónde iba cada cable y así empecé a ver movimientos y luces. El Señor es el que me ha ido enseñando”, resalto José.

Luego continúa con su relato de cómo aprendió a sincronizar las luces con los sonidos y a dar movimientos a las figuras, tomando en cuenta que la secuencia la hace de forma manual desde un control de conexiones eléctricas.

Dedicatoria

La villa navideña lleva por nombre “Daysi Fabián”, en honor de su madre, quien falleció hace tres años, y del hijo de su sobrina, quien perdió la batalla contra el cáncer hace ocho años, no obstante, la villa de este año está dedicada a su hijo Gerson, quien lo ayudó en el montaje de las estructuras.

La ilusión por construir su propia villa comenzó hace 13 años cuando José visitó un centro comercial y ahí observó algunos ejemplos.

La villa navideña estará abierta al público a partir de este 21 de diciembre de 2024. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

“Yo siempre quise hacerle al Señor algo en agradecimiento y un día fui a un centro comercial y vi una villa navideña y dije ‘eso es lo que quiero’, entonces empecé a ver dónde podía bajar esas casitas, porque económicamente no podía, empecé a hacer una por una”, detalló.

La instalación comienza en septiembre, y luego de las fiestas de Navidad las retira para guardarlas y ser nuevamente elaborada al año siguiente.

El atractivo de este año es un teleférico que un amigo de José construyó; sin embargo, el próximo año podría ya tener movimiento.

Cómo puede agendar una visita

La villa estará abierta al público a partir de este sábado 21 de diciembre. La entrada no tiene costo, pero las personas interesadas deben comunicarse al número 4875-5481 para que José les envíe su dirección exacta y agenden la visita.