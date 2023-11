Abusos de colegios: Cobros indebidos y compra de útiles escolares son principales denuncias de padres de familia

El reporte de la Diaco indica que hasta el 8 de noviembre de este año se recibieron 224 quejas, y la mitad se registraron en el primer trimestre. Mientras que en 2022 fueron 219 en total, hasta el mismo período.

Por cobros indebidos en el presente ciclo escolar se recibieron 91 reclamos, mientras que 22 están relacionados con la no devolución de dinero, igual número fue por compra de útiles escolares. Hubo 13 por el cargo de actividades extracurriculares, 12 por la no entrega de papelería y 10 por obligación de compra de uniforme y la misma cantidad fue por reclamos debido al incremento en el pago de cuotas.

Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, menciona que el número de quejas que reporta la Diaco es mínimo con la cantidad de centros educativos que hay. Según el Mineduc se cuenta con 13 mil 300 en todo el país.

Con relación a las quejas por cobros indebidos, señala que es el Mineduc el que autoriza la tarifa que los colegios pueden pedir a los padres de familia. Son diez cuotas y la inscripción las que están permitidas cada año. Recuerda que por ley cada tres años pueden aumentar los precios hasta un 15%. En cuanto a los cobros extracurriculares y servicios adicionales están obligados a entregar factura.

Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, agrega: La ley de educación dice que los únicos cobros permitidos son la matricula estudiantil y la mensualidad, todo lo demás entra en cobros indebidos si el padre de familia no está de acuerdo”.

Brown menciona que cada establecimiento debe tener un contrato de adhesión, en el que se informe acerca de estos pagos, y debe estar registrado en la Diaco.

Aconseja a los padres de familia que ante cualquier inconformidad que tengan del colegio privado, se acerquen a las autoridades del mismo para expresarla y encontrar juntos una solución, antes de plantear la queja.

“La clave es tener comunicación directa para consensuar y conocer cuál es la razón del aumento en la cuota -si lo hubo- que están cuestionando, porque puede ser que esté en ley y el padre de familia lo desconozca”, refiere Brown.

Años anteriores

El reporte de la Diaco de años anteriores aparece que en el 2019 se recibieron 432 quejas de los padres de familia, de estas el 70% fueron por cobros indebidos y actividades extracurriculares.

Durante el 2020 hubo un incremento del 77%, y los reclamos llegaron a los mil 946. Ese fue el primer año de la pandemia, y la suspensión de clases presenciales fue la regla en todo el sistema educativo a partir del 16 de marzo. Los pagos indebidos continuaron al frente de la lista, por delante de denuncias de mal servicio, cobro de útiles escolares y solicitudes de devolución de dinero.

Ese año, el bolsillo de los hogares se vio afectado por la crisis que generó el covid-19, eso llevó a que la deserción escolar aumentará en los colegios privados, debido a que los padres de familia ya no tenían entre sus prioridades el pago de la colegiatura. Tan solo a nivel de preprimaria llegó al 40%, según reportó en ese momento la Asociación de Colegios Privados.

Para el 2021, se adoptó la enseñanza virtual por parte de los colegios privados, también se trabajó bajo el modelo híbrido y en burbújas. En ese momento apareció en la lista de quejas de la Diaco el cobro de plataformas y de libros digitales, pago de seguros para computadoras, compra obligatoria de mascarillas e indumentaria con logotipo de los colegios o de insumos, como alcohol en gel, pese a que el Mineduc dijo que el uso de uniforme y recursos educativos no esenciales no eran de carácter obligatorio.

Aunque se dieron esas inconformidades por parte de los padres de familia, ese año hubo una caída del 72.6% de reportes en la Diaco relacionados a colegios, pues se generaron mil 414 menos.

En dónde denunciar

Las personas pueden realizar sus quejas contra colegios privados tanto en la Diaco como en el Mineduc.

En la Diaco el proceso puede hacerse a través de una llamada telefónica en la línea 1544, o bien en el sitio www.diaco.gob.gt, personalmente en las sedes departamentales o escribiendo en el libro de quejas que tiene el centro educativo.

Cada denuncia debe tener el nombre de la persona que la presenta, su Número de Identificación Tributaria (NIT), el nombre del colegio sobre el cual recae la queja. Estos datos son necesarios para dar seguimiento al caso.

Mientras que el Mineduc recibe las quejas en cada supervisión educativa de área, también a través del buzón creado para este fin.