Accidentes en moto y caravanas clandestinas: Esto dice la PNC sobre los hechos recientes que han dejado heridos y fallecidos

El 20 de junio último, un hombre y una mujer que se conducían en una motocicleta murieron en el kilómetro 202 de la ruta Cito-180, en Zunil, Quetzaltenango, tras chocar con un bus de transporte extraurbano, mientras intentaban rebasar.

El 5 de marzo de este año, otro motorista que participaba en una caravana perdió el control de su vehículo en el kilómetro 22 de la ruta Interamericana, entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez, aparentemente por exceso de velocidad, lo que hizo que impactara en unos de los arriates del lugar. Producto del percance, la motocicleta prendió en llamas.

Como estos, hay muchos ejemplos de accidentes que involucran a motoristas, ya sea que participen en alguna caravana, que viajen solos o acompañados y que, en muchos casos, ha dejado como saldo la pérdida de vidas, además de los daños materiales.

El saldo de los accidentes de motocicletas

Casi la mitad de todos los accidentes en carreteras que registra el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (ONSET) del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) involucra a motocicletas, y tiene que ver con choques y colisiones.

De acuerdo con los datos del ONSET, de los 6 mil 462 vehículos involucrados en accidentes de tránsito de enero al 4 de julio de este año, 3 mil 69, que equivalen al 48%, son motocicletas. Esto significa 2.5 veces más el número de automóviles accidentados, que suman 1 mil 205, en el mismo período.

En general, el ONSET da cuenta que de enero al 4 de julio, se han registrado 4 mil 250 tipos de accidentes de motocicletas, el 54% de estos siniestros, que suman 2 mil 283, son por choque; 1 mil 95, que hacen el 26% del total, son colisiones, mientras que el 5% (222), es por caídas; 2% (72) por salirse de la carretera, y 1% (34), por vuelco.

“Son múltiples las causas de los accidentes, pero en general, el 95% de los hechos de tránsito tienen como común denominador, que se deben al factor humano”, indicó Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC.

Al comparar el número de accidentes de motocicletas de enero al 4 de julio de 2023, con relación al mismo lapso de 2022, las cifras reflejan que hubo un incremento del 6% de siniestralidad, ya que mientras en ese período del año pasado se registraron 4 mil 11 hechos, mientras que este año 4 mil 250.

Asimismo, los datos del ONSET reflejan que entre ese lapso del año pasado y este, el número de personas fallecidas en accidentes de motocicleta aumento 4.7%, al pasar de 1 mil 95 a 1 mil 146; el número de personas lesionadas subió 12.6% al ir de 4 mil 328 a 4 mil 872.

¿Dónde se registran más accidentes de motoristas en carretera?

Por su parte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), informó que de los 737 accidentes que registra en lo que va del año en las principales carreteras del país, 85 hechos, que hacen el 11% involucra a motocicletas. De estas, reporta 30 personas fallecidas y 61 heridas.

Según los datos de Provial, la principal causa de los accidentes de moto es por exceso de velocidad, porque los motociclistas realizaron virajes prohibidos y, en tercer lugar, por estar bajo efectos de alcohol o alguna droga.

Asimismo, Provial registra que las carreteras donde más se han accidentado motoristas es la ruta Interamericana, la carretera Interamericana, la ruta al Pacífico, así como también la carretera a oriente, el tramo que va de San Lucas Sacatepéquez a Antigua Guatemala.

PNC: Caravanas de motos son clandestinas

En el caso particular de las caravanas de motoristas que comúnmente salen a recorrer carreteras los fines de semana, Santizo indicó que, contrario a una caravana formal como la del Zorro, que regularmente son conformados por clubes, tienen un registro de sus participantes, mantienen cierto nivel de velocidad, no solicitan apoyo para el resguardo de sus actividades.

“Los grupos de motoristas que salen a diferentes carreteras para viajar a algún lado a compartir con amigos, vemos que motos pequeñas y sin un cilindraje específico, no está regulado; es decir, sobre esto no hay un criterio específico en la ley, no se puede controlar, porque no están haciendo nada ilegal”, dijo Santizo.

La vocera del Departamento de Tránsito de la PNC indicó que los motoristas que salen en grupos “no están haciendo algo que requiera que la Policía Municipal de Tránsito para intervenir, toda vez las personas lleven documentación en orden, licencia de conducir, tarjeta de circulación, no hay ningún problema”.

Por su parte, Rubén Darío Jor, auxiliar de Vocería de Provial, dijo que las caravanas de motoristas, regularmente, los fines de semana, si bien no son ilegales, no cuentan con autorización y prácticamente “son carreras clandestinas”.