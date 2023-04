Acoso callejero: sin legislación el 58% de las víctimas tienen entre 21 y 31 años

De acuerdo con el Observatorio contra el Acoso Callejero (Ocac), el 58% de los casos de acoso callejero son reportes que han recibido ocurrió a personas entre los 21 y 31 años, es el mismo rango de edad de la víctima que fue herida de bala por el hombre identificado por las autoridades como Jacinto “N”.

Las estadísticas sobre cuántos casos de acoso callejero se registran en el país no son precisas. Las pocas que se conocen se obtienen a través de un informe generado desde el 2016 por el Ocac. Ahí se señala que en un 19% de los casos son de mujeres entre 11 a 20 años, mientras que el 18% ocurrió a personas de 31 y 40 años.

En el país el acoso callejero no está tipificado como delito, y no hay un registro de la magnitud del problema. Sin embargo, el Ocac presenta un estudio que muestra los lugares en donde más ocurren, basado en las denuncias recibidas a través de su sitio web.

Las áreas de donde hay más reportes son en la zona 1 capitalina. El Plaza de la Constitución y los alrededores de la Concha Acústica, en el Parque Centenario, son áreas de mayor ocurrencia.

De 552 casos registrados con ubicación, el 55.8% fue en el municipio de Guatemala. Aunque sucede en todo lugar, donde es más frecuente es en avenidas y calles. También en los buses, tal como el caso ocurrido en carretera a El Salvador.

Quienes principalmente viven el acoso son las mujeres, concluye el informe, pues solo en el 4% de los casos las víctimas que denuncian son hombres.

El informe también señala que el 95% de los acosadores son hombres. Las edades de quienes realizan esta práctica oscilan entre los 25 y 39 años.

Los piropos son el tipo de acoso más reportado, en un 49.1%, y el Observatorio los describe como expresiones no solicitadas y violentas. En la lista continúan los silbidos, jadeos y otros ruidos, bocinazos, besos, persecución y arrinconamiento, gestos obscenos, tocamiento, masturbación, miradas lascivas y toma de fotografías, en ese orden.

“Cada evento de acoso puede incluir varias expresiones de violencia distintas”, por lo que en el reporte una misma persona pudo consignar varios tipos de acoso callejero.

El ser acosado deja distintos efectos en las personas, lo más frecuente es manifestar enojo luego de ser agredidas, también les causa indignación, incomodidad, inseguridad, miedo, frustración, incomodidad y pérdida de autonomía.

El acoso callejero ocurre en distintos espacios, pero el transporte público es el segundo lugar en donde más sucede. El 65% de las mujeres acosadas dentro de un bus urbano dijo tener entre 21 y 30 años. En la misma proporción las víctimas señalaron que sucedió varias veces.

Miradas lascivas, recargarse encima, piropos, tocamientos e intimidación, en ese orden son los tipos de violencia más frecuentes.

Las principales reacciones que las personas acosadas manifestaron fueron “me alejo o me cambio de lugar”, -80%-, “me defiendo sola” -43%-, “no hago nada” -18%-.

La información que se publica en el sitio del Ocac responde a la necesidad de dimensionar y visibilizar la magnitud del problema, así como los efectos que puede tener el acoso callejero en las personas acosadas. Los datos se recopilaron por medio de un cuestionario en línea disponible para que mujeres y hombres puedan hacer sus denuncias.

El primer reporte de acoso callejero se recibió el 3 de abril del 2016 y los datos más recientes corresponden al 23 marzo de este año. Mientras que el primer registro de dicha agresión en el transporte público se recibió el 27 de marzo del 2017, y el último una semana atrás.

Daniela Ortiz, directora del Ocac, mencionó que en el país no hay datos oficiales que muestren la magnitud del acoso en cualquiera de sus manifestaciones, el mapeo que generan está enfocado en el área metropolitana.

“El Estado es un ente obligado de visibilizar cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres y las personas en general. En Guatemala no hay datos, entonces, como una colectiva de mujeres empezamos a visibilizar esta problemática, porque lo que no se visibiliza no existe. Ya basta de que el acoso siga siendo tan normalizado”, señaló Ortiz.