Alerta roja en Peronia por derrumbe que arrastró dos viviendas a barranco

Dos viviendas cayeron al barranco en Peronia, Villa Nueva; otras ocho casas están en riesgo. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez).

Vecinos de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, grabaron el momento en el que ocurrió un deslizamiento de tierra que arrastró dos viviendas y dejó otras ocho en riesgo, por lo cual, autoridades acudieron a evaluar la situación y declararon alerta roja e inhabitable el lugar.

El 18 de octubre, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión publicaron el abandono de las viviendas en riesgo, pues los pobladores consideraban que los inmuebles caerían al barranco en cualquier momento, lo que ocurrió 10 días después.

En ese entonces, un deslave afectó a vecinos de los asentamientos Nueva Esperanza y Regalito de Dios.

En el lugar hay familias que tienen más de dos décadas de vivir ahí y no tienen otro sitio a dónde trasladarse, por lo que no todos están de acuerdo con desalojar las viviendas, a pesar del riesgo que conlleva quedarse.

“Tiembla la tierra”, dicen vecinos del asentamiento Regalito de Dios, donde viven cerca de 70 familias, en donde las casas acá son de lámina y piso de tierra; en cada inmueble viven entre cinco y seis miembros de una familia.

Marina Gómez, una de las residentes en el lugar, indicó que escuchan ruidos cada vez que hay derrumbes. “Nos da gran miedo, necesitamos apoyo, dónde habitar o al menos terreno. El problema es que se va cada día más -la tierra al barranco-“, manifestó.

“Anoche -el lunes- se fue una casa completa, ahorita estamos con pérdidas materiales en La Esperanza, aquí en el Regalito tal vez Dios puso medios para saber en dónde nos colocamos. El año pasado nos pasó a nosotros, se fue una parte”, agregó.

Francisca Puac vive a cinco metros de donde ocurrió el deslizamiento. Dijo que por “necesidad” viven en ese lugar. “Aunque sea el presidente que nos dé un terreno estable y que tengamos la posibilidad de pagar, no lo pedimos regalado, pero que el pago sea menor”, señaló.

Ana Victoria Lozano vive en el asentamiento Nueva Esperanza, otro de los sectores afectados. “Hacemos un llamado al gobierno, que nos mandé gente a ayudar, vino el alcalde, pero solo vino a afligirnos más porque, según él, van a demoler todo, y en mi caso es mi patrimonio, tengo un segundo nivel y no nos dieron notificación de desalojo. Queremos una solución, toda el área, según el acalde, es inabitable; algunos tenemos algún lugar, pero muchos perdieron todo”.

Evaluación

Unas 200 familias deben evacuar viviendas de las colonias Nueva Esperanza y Amazonas (casas de concreto y de hasta dos pisos) y otras 70 en Regalito de Dios, que habitan en casas de lámina.

La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta roja en el área, a la que también calificó como zona de alto riesgo e inhabitable.

“Esta es una zona de riesgo y se realizarán las recomendaciones necesarias. Se evaluarán los suelos durante el día y se contabilizarán las viviendas en riesgo y se harán otras acciones en coordinación con la municipalidad del área”, indicó Julio Sánchez, vocero de la Conred.

De acuerdo con Roberto Mérida, vulcanólogo del Insivumeh, en el terreno se observan capas de depósitos de tefra, una es blanca, formada de material volcánico, y la otra es oscura, que es el suelo antiguo y rocoso. Esto puede ser por alguna erupción ocurrida hace millones de años, indicó.

El experto agregó que la erosión en el lugar se ha producido a consecuencia de la lluvia, las bajadas de agua e incluso el viento que afecta el suelo y señala que la zona es de riesgo.

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, pidió apoyo al gobierno de Jimmy Morales para trasladar a unas 200 familias afectadas en el lugar que deben ser evacuadas por el riesgo que existe en el lugar.

Escobar aseguró que cada año ha hecho evaluaciones con drones del área, y por eso se cerró la escuela de la localidad.

“Necesitamos evacuar más de doscientos metros a la redonda, esto es serio como lo fue en Los Lotes, por el Volcán de Fuego. Pedí que hayan albergues temporales para estas familias mientras se encuentra a dónde trasladarlas. En el pasado no se han ido -las familias- porque no tienen a dónde irse, aquí en Peronia no hay lugar, habrá que buscar un lugar o trasladarlos a Bárcenas”, expresó.

