Amelia Flores: “Hay desorden en la población y puede aumentar número de casos”

Amelia Flores, ministra de Salud

La ministra de Salud, Amelia Flores, brindó un panorama a Prensa Libre de la situación de la pandemia, así como las acciones para contar con la vacuna y su distribución; además, de los programas para el próximo año.

Habló de que se dispondrá de Q1 mil 500 millones para adquirir las dosis, y presentarán una iniciativa al Congreso para efectuar compras directas de las vacunas a escala internacional.

¿Cuál es el escenario para enero del 2021?

Seguimos preocupados. Atentos a lo que venga, derivado del desorden que hemos tenido como población en estos meses.

Las calles están abarrotadas. Hemos recomendado que se eviten las aglomeraciones, y no ha sido posible contemplar ese tema.

Hemos visto también que las personas usan mal la mascarilla. En la capital se usa, pero en algún mercado se emplea mal, y eso puede dar origen a un mayor número de casos.

Al respecto, ¿qué han analizado?

Estamos viendo alza de casos desde noviembre, por convivios, reuniones grandes o fiestas.

¿Cuál es la ocupación del sistema de salud?

Ningún centro se puede decir que está en estado crítico a la fecha; sin embargo, en todos los hospitales covid-19 —principalmente el del Parque de la Industria, San Juan de Dios, Roosevelt y Villa Nueva— ha aumentado el número de casos críticos, que no se venía dando.

En el resto del país, se está observando de uno a dos casos por día, algo que no se estaba dando en relación con otros días.

¿Cuándo estará disponible la vacuna en Guatemala?

Me gustaría mucho brindar una fecha exacta para que el personal médico tenga tranquilidad. Yo esperaría que en las primeras semanas de enero tengamos un dato más exacto.

Se están realizando todos los esfuerzos, no solo para vacunar a este grupo que para el Ministerio es el prioritario, porque son los que más expuestos están.

Estamos realizando todo lo posible para hacer compras directas. Para ello, el país nunca ha estado preparado, porque no hay una ley que nos respalde a nivel internacional y este es un producto que no está disponible en diferentes proveedores.

Realizamos todos los enlaces y ajustes presupuestarios para que el Congreso conozca y apruebe una iniciativa, para que nos faculte para hacer una compra internacional.

¿Cuántas dosis se adquirirán y con qué proveedores se han firmado los convenios?

Hay varias confusiones, y quisiera aclarar.

En primer lugar, el Ministerio de Salud ha trabajado con el de Finanzas para hacer una propuesta presupuestaria de cuánto dinero se necesitaría para invertir en vacunas. Aquí estamos planteando Q1 mil 500 millones para compra de vacunas.

Eso incluye la compra de la vacuna en la cual estamos comprometidos con el mecanismo Covax, a través de OPS, y ahí se dio el 15%. Tenemos pendiente un resto de unos Q400 millones.

Ahora, ya sabemos que se pueden hacer otros enlaces directos. Se habló de Moderna, que es una empresa que terminó sus estudios y que países están adquiriendo.

Para ello hay dos temas que cubrir: uno, contar con esta ley que nos faculte para compras directas internacionales. Esperamos que el Congreso lo conozca y apruebe pronto.

La otra es contar con la capacidad de cuartos adecuados de congelación a menos 20 grados. Para eso ya tenemos un diagnóstico de dónde se encuentran esos equipos. Estamos con enlaces con proveedores que rentan estos equipos.

¿Sobre la confidencialidad?

Con cualquier tipo de vacuna que se adquiera tenemos, como país, que suscribir un acuerdo de confidencialidad con ellos.

Esto no quiere decir que no se dará a conocer cuánto se va a invertir y cuánto se comprará. Eso no es confidencial y es abierto, y la población lo tiene que conocer.

La confidencialidad está relacionada con la empresa, y como ministerio no podemos divulgar lo que ellos nos transfieren de cómo se está produciendo la vacuna, todos los detalles técnicos y científicos.

¿Cuántas dosis se adquirirán en el sistema Covax y Moderna?

La meta final es poder llegar a cubrir a 60% o hasta 70% de la población. Recuerde que el grupo meta es aquel que es mayor de 17 y 18 años, porque a los niños no se va a vacunar.

De inicio, estamos comprometidos a 3.7 millones de personas, con la plataforma Covax. Con la otra, se podrían adquirir 2.5 millones de dosis para las personas.

¿Cómo se preparan con los cuartos fríos?

Ayer —28 de diciembre—, tuvimos la primera reunión, y los proveedores nos hicieron ver los cuartos que tienen, posibilidades de contar con puntos regionales y estamos a la espera de las cotizaciones de diferentes proveedores, para cotizar y licitar.

Respecto de las pruebas de covid-19, ¿a cuánto asciende la inversión?

Hemos manejado pruebas donadas en un principio por cooperantes y países amigos. Nuestra compra hasta a la fecha ha llegado a casi un millón, esto porque se realizaron compras a nivel central y local. La inversión es alrededor de Q115 millones.

Para el 2021, ¿cómo trabajarán con las pruebas?

Estamos realizando el desglose del presupuesto con el monto vigente de Q9 mil 963 millones. Trabajamos para nuevos kits de medicamento y pruebas, y se tiene un proceso de 500 mil pruebas para iniciar.

¿A qué se debe la baja de pruebas?

Existe una gran cantidad de pruebas, y en eso estamos tranquilos, y todos cuentan con los insumos.

Específicamente en el municipio de Chuarrancho, hay muchas personas que tienen miedo de hacerse la prueba, y al igual sucede en Sololá, que también hay estigma y no quieren llegar a los servicios de salud.