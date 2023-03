Artistas de baile denuncian destituciones y llamadas de atención injustificadas, por parte del Ministerio de Cultura y Deportes

La odisea inició cuando los bailarines solicitaron una reunión con la Directora de la Institución para entregar un pliego de peticiones en busca de soluciones, pero teniendo en cuenta que muchas decisiones no dependían directamente de la Institución, los artistas decidieron invitar al Ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, a la sede del Ballet, pero no asistió, en su lugar informó que uno de los viceministros asistiría en su lugar, pero este tampoco acudió.

El 8 de febrero los artistas volvieron a invitar a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, pero el ministro, volvió a excusarse para no asistir, y en esa oportunidad delegó al viceministro Cristhian Neftalí Calderón Santizo.

“Durante la reunión, el viceministro expuso varios temas relacionados a su gestión y se le escuchó. Se le explicó que lamentamos que no se hiciera presente el ministro para escucharnos, pero el viceministro llamó a la democracia e invitó a que alzáramos la mano si deseamos exponerles a las autoridades presentes las peticiones, la vocera designada hace la pregunta y por unanimidad no se exponen las peticiones, porque se le querían hacer directamente al Ministro. El vice funcionario agradeció y se fue, pero en ningún momento se le faltó el respeto”, comentó una de las bailarinas, que, por temor a represalias en su contra, prefirió no decir su nombre.

El 13 de febrero el grupo de artistas le solicitó permiso a la directora del ballet para que se dirigieran a buscar al ministro de Cultura, para por fin hacerle entrega del pliego de peticiones, las cuales fueron llevadas a la oficina que tiene en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, la respuesta del titular de la cartera, no eran la que esperaban los bailarines, pues aseguraron que, aunque siempre se les había dicho que eran bienvenidos, Aguilar únicamente recibió a tres personas.

Llamadas de atención

Posterior a esa reunión, el 14 de febrero los bailarines fueron sorprendidos con una notificación de llamada de atención por escrito de la reunión con el viceministro del 8 de febrero, a 28 integrantes, donde mencionan falta de respeto, insubordinación e indisciplina y se agregó una advertencia de despido en caso de reincidencia.

“Esos hechos carecen totalmente de veracidad y nos acusan injustificadamente. Se realizaron las pruebas de descargo, sin embargo, quedó en firme la llamada de atención, manchando nuestro récord”, aseguró la bailarina.

Despido injustificado

A estos señalamientos se le suma el supuesto despido injustificado de una de las bailarinas del Ballet, quien, además, fue la vocera en la reunión donde se le expresó al viceministro que ellos no hablarían con él, sino con el ministro Aguilar.

La artista Zoila Vásquez, aseguró que con esta decisión se están vulnerando sus derechos, además, que ellos necesitan condiciones dignas para trabajar.

(Video Prensa Libre: Esbin García)

Demandas

Entre las exigencias que presentaron los artistas al ministro de Cultura y Deportes están:

Condiciones dignas para trabajar.

Un fisioterapeuta que ayude con las lesiones que han tenido con los años.

Establecer medidas para evitar que durante sus presentaciones se hagan daño, por las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones.

¿Qué dijo el Ministerio de Cultura y Deportes?

A través del encargado de Comunicación Social del Ministerio, Eddy Coronado, se consultó la postura del Ministro Felipe Aguilar; sin embargo, Coronado, únicamente se limitó a expresar que “No hay destituciones injustificadas, ocurrió un proceso disciplinario interno”.