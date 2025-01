Así fue la tensa citación entre Cristian Álvarez y el gerente de Emetra por la colocación de cepos

Luego de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Tránsito, este martes 28 de enero el jefe de la bancada Creo, Cristian Álvarez, tuvo una tensa citación con el gerente de Emetra, Héctor Flores, quienes intercambiaron señalamientos sobre la colocación de cepos.

Flores llevó una serie de fotografías de casos donde han tenido que colocar cepos a vehículos que obstaculizan aceras, líneas rojas o entradas de viviendas; sin embargo, Álvarez cuestionaba algunos de ellos, como el de un paso de cebra en una calle que asegura que está cerrada.

“Vinieron a defender los indefendible”, cuestionó Álvarez durante la citación, mientras Flores seguía mostrando las fotografías.

“Le está temblando la manita”, le dijo Álvarez a Flores, quien se puso de pie para enseñar a las cámaras las fotografías.

“Seguramente es usted quien se proyecta en mí”, le respondió Flores, mientras seguía argumentando sobre las razones para colocar cepos.

“Estos son los casos que el señor diputado dice que son abusos, estamos tratando que haya un orden en donde se respete el derecho del peatón”, cuestionó Flores, a lo cual Álvarez también respondió: “Vamos a dejar hablar a los de la municipalidad, vienen aquí, hablan sin que se les dé la palabra, somatan la mesa”, refirió.

“Ponga como lo ponga, a esto no se le puede llamar abuso”, refería Flores mientras continuaba mostrando las fotos.

Luego Álvarez mostró en el proyector una fotografía de una denuncia ciudadana sobre un vehículo parqueado en la calle; sin embargo, Flores refutó que la imagen no era suficiente, ya que no se podía establecer si el conductor había o no bajado del vehículo, ya que los conductores tienen dos minutos para que alguien pueda bajarse del automotor en una ruta.

“Esa foto no muestra nada, (diputado) está hablando con sus asesores desesperadamente, tranquilo, pida más fotos a los vecinos, ‘estoy en problemas’, dígales”, le refutaba Flores, mientras Álvarez respondía con una risa.

Sin embargo, uno de los momentos más tensos se dio cuando Flores le pidió al legislador que se disculpara con Emetra, por un video que publicó donde se refería a una queja supuestamente no respondida por la comuna, la cual sí se atendió en tiempo, según el gerente.

“Usted se tiene que disculpar con Emetra”, le refutó Flores. Álvarez le expuso que tenía información que en ocho meses el vecino de la denuncia no tuvo respuesta.

“A diferencia de la municipalidad, yo en mi labor si me la tomo en serio, y sí le creo al vecino, mientras que ustedes no”, le respondió Álvarez. Luego ambos se tildaron de “mentirosos”.

El parlamentario cuestionó al gerente de Emetra sobre la existencia de una supuesta cuota de cepos diarios que deben colocar, lo cual provocó que Flores arremetiera contra Álvarez.

“Esa cuota es un invento. Usted me recuerda a una persona que tenía facilidad para inventar cosas y sabe, no había visto una representación del cinismo tan grande como la que veo acá”, le recriminó Flores.

“Yo pongo el orden, aquí está el caos”, le expuso Flores a Álvarez, con lo cual finalizó la citación.

Con la reforma a la Ley de Tránsito, cuando se coloca un cepo el infractor al darse por notificado, el agente de tránsito debe retirar el inmovilizador, a diferencia de cómo era antes de la reforma, cuando las personas debían pagar inmediatamente la multa para que se les retirara del automotor.

Flores tras finalizar la citación dijo ante los medios de comunicación que todos los agentes de Emetra que colocan cepos tienen cámaras, por lo que los vecinos pueden solicitar ese video para apelar.

También expuso que si el conductor está dentro del vehículo no se le puede colocar el cepo, pero si desciende de este sí tienen la facultad para colocar el inmovilizador.

Argumentó que, del cien por cien de conductores, un 2 % son los infractores; además, expuso que tienen 60 días para adecuar las normativas tras la reforma.

También afirmó que en el 2024 se devolvieron unos Q14 mil en cepos mal colocados.