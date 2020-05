Así funciona el seguro médico escolar que ya está vigente

El seguro médico escolar pretende cubrir hasta 2.6 millones de estudiantes de preprimaria y primaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Atención médica por enfermedad común, suministros de medicamentos y gastos médicos por accidentes, son los beneficios que recibirán los estudiantes de preprimaria y primaria a través del seguro médico escolar, según lo establece al acuerdo gubernativo 44-2020 publicado el pasado 20 de marzo.

La intención es cubrir a 2.6 millones de estudiantes del sector público, y para ello el Ministerio de Educación (Mineduc) desembolsará Q180 millones este año, y el servicio lo dará el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Hoy se cumplen 15 días de su lanzamiento y también de que comenzara a funcionar en una primera fase, que abarca a 1 millón 192 mil 660 estudiantes de 138 municipios del país, es decir, el 48% del total de estudiantes, según la propuesta del ministerio.

Estos municipios se seleccionaron, indica Fernando Mazariegos, viceministro Administrativo del Mineduc, por tener la mayor matrícula estudiantil.

La intención de darle servicio de salud a los estudiantes es positivo, opina María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), pero considera que el país no se cuenta con la logística necesaria y ni con la suficiente oferta de servicios privados para lograr una cobertura tan amplia, para ella hubiera sido mejor arrancar con un plan piloto y luego extenderse a todo el territorio.

Además, cuestiona que las pólizas se hayan adquirido directamente al CHN y que no se realizara una licitación, pues esta “no es la institución más capacitada” para brindar este servicio.

“No consideramos que los niños se vayan a ver beneficiados con esto, porque hay pueblos muy lejanos donde no se tiene atención privada, no hay una farmacia, y un tercer tema es la logística del CHN, donde se va a ir a reclamar si no hay suficientes agencias, sino tienen una plataforma. Consideramos que eso hay que tomarlo en cuenta, tanto la logística como la oferta y como la competencia”, dice Aceña.

Christian Nölck, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), señala que las aseguradoras no fueron convocadas a participar en la licitación para la cobertura del seguro médico escolar, ya que el procedimiento se hizo en forma de contratación directa con CHN.

Aunque la legislación guatemalteca permite al Estado contratar directamente el servicio con el CHN, Nölck menciona que un concurso abierto hubiera dado la posibilidad de “un abanico de opciones para la ejecución de un programa como este”.

Mientras tanto, los padres de familia aún desconocen cómo hacer uso del seguro escolar que ya está vigente. Una madre de familia de una escuela de la zona 18 refirió no tener más información de la presentada por el Mineduc en anuncios de televisión y de radio. A los directores tampoco se les ha dado instrucciones oficiales sobre este beneficio para los estudiantes.

¿Cómo funciona?

El código único de identificación (CUI) que a cada niño se le asigna al momento de ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas (Renap) es el que les permitirá recibir el servicio. Pero no será la única manera en que los estudiantes podrán acceder al beneficio.

Si el padre de familia no tiene a la mano el CUI puede proporcionar el código de registro del estudiante o bien el nombre completo del escolar y el establecimiento donde estudia.

Al momento que el estudiante enferme o sufra algún accidente, los padres tiene tres opciones para solicitar la atención médica para sus hijos.

Una de ellas es llamar al número telefónico 1526, donde serán asistidos por una operadora que direccionará, según sea el caso, al médico o especialista de turno para dar la asistencia médica. De acuerdo con los síntomas que presente el niño, el profesional puede referirlo a la consulta externa de una clínica u hospital para ser examinado.

Otra de las opciones que el Mineduc plantea es que los padres de familia descarguen en los teléfonos inteligentes la aplicación “Seguro Escolar” para acceder al servicio. La app solicita los datos del escolar, un número telefónico, año de nacimiento del niño y una clave de ingreso.

El viceministro indica que en los municipios de esta primera fase la mayoría de las personas tiene acceso a teléfonos celulares y pueden bajar la aplicación sin inconveniente. En el caso de las comunidades lejanas estas serán alcanzadas abarcarán en la segunda y tercera fase, y se está diseñando mecanismos para que estas puedan tener un fácil acceso al servicio del seguro, agrega.

Los padres de familia también pueden llevar al estudiante directamente a las clínicas de los médicos que están dentro de la red del servicio, sin necesidad de llamar al 1526.

Mazariegos indica que ya se envió a las Direcciones departamentales la lista de los médicos, clínicas y farmacias que darán la atención dentro de la cobertura del seguro médico escolar. Este registro debe ser socializado con las escuelas y los padres de familia para que sepan a donde acudir.

Hasta ahora son 665 médicos los que están dando el servicio, de estos 302 se encuentran en la capital, el resto está distribuido en los departamentos. Cada uno deberá atender a 1 mil 793 estudiantes, según el total que se pretende cubrir en la primera fase del plan.

El funcionario refirió que el número de facultativos aumentará conforme avancen el programa. En junio el servicio se extenderá a otros 738 mil 138 estudiantes de 143 municipios. Para septiembre se cubrirá a 543 mil 308 niños de 59 municipios.

Sin límite de horario

Según el Mineduc, el servicio está disponible las 24 horas y dará asistencia a los niños dentro y fuera de las escuelas, por enfermedad común y por accidentes.

Al usar el 1526 una operadora recibe la llamada en español y da la opción de continuar la asistencia en cinco idiomas mayas: man, q’eqchi‘, q’anjob’al, k’iche’ y kaqchikel.

Los médicos, menciona el viceministro, también atenderán a los pacientes en el idioma que el paciente seleccione. “Esas es una de las condiciones que le hemos solicitado al CHN (Crédito Hipotecario Nacional) para que nos preste el servicio”, dice.

Se atenderá cualquier enfermedad común, pero se dará únicamente medicamento para 17 patologías, como rinitis aguda, infección de oído, varicela, parasitosis intestinal, entre otras. Los casos de covid-19 también será supervisados.

La lista de padecimientos fue consensuada con el Ministerio de Salud y se incluyeron aquellos que son los más habituales entre la población infantil.

Cobertura: Medicamentos y accidentes

Cada niño tiene derecho a Q300 mensuales en medicinas cuando sean recetadas por el médico tratante, pero si en un mes el niño no necesita de medicamento, el monto no se acumula para los meses siguientes, tampoco se dará el dinero en efectivo.

En el estudiante podrá acceder a medicamentos independientemente de la opción que utilice para usar el seguro médico. Mazariegos explica que si la consulta se hace a través del 1526, la receta le llegará por un mensaje de texto al teléfono; si los padres de familia llevan al niño directamente con el médico este será quien la extienda. Si se usa la app será por el mismo medio que reciban la prescripción.

Se les dará la receta para que soliciten el medicamento en la farmacia más cercana que les sea asignada.

Si el niño sufre algún accidente la póliza cubre hasta Q15 mil al año en caso de lesión física, traumas simples, fracturas, luxaciones, abrasiones, escoriación (irritación de la piel), heridas y quemaduras de primero y segundo grado que puedan ser tratadas ambulatoriamente o, si el caso lo amerita, en un hospital. Pero si el monto del tratamiento es mayor son los padres quienes deberán absorber el gasto.

“El seguro no está solicitando ningún servicio público, los médicos, las farmacias y las clínicas son privadas y totalmente gratuitas para los padres de familia”, dice el viceministro.

La asistencia médica no tiene límite, los padres de familia pueden consultar las veces que sea necesario, sin pagar por el servicio, recalca

Casos covid-19

Debido a la epidemia del nuevo coronavirus, el seguro escolar atenderá a los niños con sospechas de la enfermedad. Los médicos evaluarán al estudiante y si detectan algún síntoma seguirán el protocolo establecido por el Ministerio de Salud.