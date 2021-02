Así funciona la vacuna que India donará a Guatemala para inmunizar a personal de salud

Guatemala ya vacuna a personal de salud que está en primera línea. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras el coronavirus avanza en todo el mundo sumando, todos los países se encuentran en una negociación a contrarreloj con los principales laboratorios productores de vacunas que prevengan la el covid-19.

Este viernes 26 de febrero el Gobierno de Guatemala anunció que la India donará 200 mil dosis de la vacuna de Covishield para inmunizar a 100 mil personas de trabajadores de primera línea en atención a la pandemia.

Se tiene previsto que las dosis lleguen a Guatemala la noche del 2 de marzo.

¿Cómo funciona la vacuna?

La vacuna denominada “Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant”, la producen Oxford-AstraZeneca en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo a razón de más de 50 millones de dosis al mes.

Está compuesta de una versión debilitada de un virus del resfriado común (conocido como adenovirus) de chimpancés y la misma se ha modificado para que se parezca más al coronavirus, sin causar enfermedades, resalta publicación de Infobae.

Como toda vacuna, cuando se la inyecta en el organismo, hace que el sistema inmunológico comience a producir anticuerpos y lo prepara para atacar cualquier infección por coronavirus.

La misma se la administra en dos dosis entre cuatro y 12 semanas de diferencia.

Según su fabricante, se puede almacenar de manera segura a temperaturas de 2 ° C a 8 ° C, aproximadamente lo mismo que una heladera doméstica, y se puede administrar en entornos de atención médica existentes, como los consultorios médicos o farmacias, por lo que constituye una gran ventaja frente a competidores como la de Pfizer-BioNTech, que actualmente se administra en varios países, y debe almacenarse a -70 ° C, moviéndose un número limitado de veces.

La publicación añade que los ensayos clínicos internacionales de la vacuna Oxford-AstraZeneca demostraron que cuando las personas recibieron media dosis y luego una dosis completa, la efectividad alcanzó el 90%.

Pero no había suficientes datos claros para aprobar la idea de media dosis y dosis completa. Los fabricantes de la vacuna en la India aseguran que Covishield es “altamente eficaz” y está respaldada por los ensayos de fase tres realizados en Brasil y Reino Unido.

Aprobación en Argentina

La vacuna producida en India y autorizada ya por 12 autoridades sanitarias en el mundo fue aprobada recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de Argentina.

Se contó “con toda la información según lo establecido por el procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los estándares requeridos de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad”, según comunicaron las fuentes oficiales.

Así, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles ha elaborado un informe técnico en el que concluyó “recomendable proseguir con la solicitud de autorización de emergencia de estas”.

Además, “no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos”, subraya la resolución firmada por el ministro Ginés González García.

Lea también: Estas son las cinco vacunas que llegarán a Guatemala (y la explicación de su uso)

India es un gran productor de medicamentos y, también de vacunas con investigación propia. En agosto de 2020 constituyó un Grupo Nacional Experto para la Administración de la Vacuna contra el covid-19 con el objetivo de coordinar la contratación y distribución de vacunas.

A la fecha tiene avanzados tres proyectos: por un lado, Covaxin, desarrollada por Bharat Biotech en asociación con el Consejo Indio para la Investigación Médica (CMR, en inglés); en segundo lugar, ZyCOV-D, desarrollada por Zydus Cadila, que espera producir más de 100 millones de dosis; y por último, la Covishield, que es un proyecto del Serum Institute of India en colaboración con AstraZéneca para desarrollar una investigación original de la Universidad de Oxford.

A pesar de que India inició recientemente su programa de inmunización local, con el objetivo de competir con China, ha estado abasteciendo a países vecinos con millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.