Auditoría a escuelas revela que el 40% de maestros no se presenta a trabajar

La Contraloría General de Cuentas (CGC) realiza auditorías en los centros educativos del sector público. El tema que está bajo la lupa es el programa de Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos ―Programa de Alimentación Escolar―, que ejecuta el Ministerio de Educación (Mineduc).

De acuerdo con la Dirección de Auditoría de Desempeño, de la CGC, los auditores evalúan las acciones implementadas en el programa, para ello se seleccionó una cantidad de centros educativos aplicando técnicas de muestreo. Son 45 escuelas a nivel nacional.

La decisión de auditar el programa se debe a criterios de oportunidad, materialidad ―cuantitativa y cualitativa―, auditabilidad y riesgo, como se informó.

El nombramiento para realizar dicha acción está fechado del 5 de agosto pasado, y se indicó que el equipo de auditores aún está en el proceso de las evaluaciones, y será cuando culmine las pruebas de auditoría y de realizar el análisis correspondiente que se presentarán los resultados “basados en evidencia suficiente y apropiada”.

La Ley de Alimentación Escolar en el artículo 5 inciso g menciona que “la ejecución de fondos —del Programa de alimentación escolar— estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas”. Mientras que en artículo 18 refiere que la labor se hará a través de auditorías e inspecciones y de procesos para la rendición de cuentas, esto sin restarle importancia las auditorias internas que haga el Mineduc.

Por otro lado, la CGC implementa el programa Municipio Fiscalizado, que busca monitorear las funciones que ejecutan las entidades estatales que están en cada municipio del país, para verificar el cumplimiento y desempeño de los empleados y funcionarios públicos. De esas evaluaciones se ha evidenciado que el 40 por ciento de los maestros no asisten a las escuelas, según información de la institución.

De acuerdo con Donaldo Carías Valenzuela, viceministro Administrativo de Educación, el Mineduc tiene conocimiento de las evaluaciones que realiza la CGC en las escuelas y que estas corresponden al programa Municipios Fiscalizados, en el que monitorean las entidades de gobierno en las cabeceras municipales y en las comunidades.

En lo que respecta a los centros educativos indicó que se evalúa la asistencia de los docentes, los programas de apoyo, entrega de alimentación escolar, útiles escolares, valija didáctica, mantenimiento de los edificios escolares, entre otras cosas.

En las escuelas

Docentes consultados indican que las auditorías a las escuelas se intensificaron este año, y están relacionadas con la verificación de cómo se han utilizados los recursos que entrega el Mineduc a las escuelas. No solo han evaluado el Programa de alimentación escolar, también la entrega de útiles, valija didáctica, y el remozamiento de edificios escolares.

Las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) apoya en a ejecución de los fondos del programa de alimentación escolar y de los remozamientos que les son transferidos por la Dirección Departamental de Educación de su jurisdicción, sin embargo, directores de las escuelas refieren que deben ayudar a los padres de familia a llevar los libros de contabilidad, pues muchos tienen bajo nivel de escolaridad y se les dificulta hacer esa tarea.

Esto, aseguran, recarga la labor de dirección y coordinación que deben realizar en el establecimiento a su cargo, además, que, de encontrarse alguna irregularidad en los procedimientos, son hallazgos de la CGC que recaen en ellos, como también las multas, que resulta ser de montos elevados.

En relación con la alimentación escolar, un docente cita el caso en que un proveedor entregó bolsas de frijol con dos onzas menos de producto, y al momento de hacer la auditoria se verificó el grano no iba cabal, se sumaron las onzas que faltaban en cada entrega y la directora del establecimiento tuvo que pagar ese faltante.

Agregan que son hallazgos que recaen en ellos, cuando el programa necesita mejoras, como asegurar que las escuelas tengan cocina para preparar los alimentos, un punto que está contemplado en el artículo 12 la ley, pero que no se cumple.

Otro ejemplo es la compra de material para remozamientos, como un tipo específico de cables para instalaciones de luz o de láminas de cierto calibre, que deben ir acorde a los planes presentados para realizar los trabajos. De igual manera, si al comprar los productos se logra algún ahorro, estos fondos no pueden usarse para otras reparaciones que no estaban contempladas en el plan. De hacerlo, estos son hallazgos que se reportan en la auditoria, indicaron los entrevistados.

“Hay hallazgos por desconocimiento, porque no es nuestra área de experticia. Lo nuestro es la educación. Están auditando programas de los cuales los maestros no deberían de ser responsables, no estamos contratados para eso”, dice un docente.

Por otro lado, señala que también son auditados por la Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad (Digemoca), que se encargada de constatar la calidad en el proceso educativo, esta es una dependencia del Mineduc.

Al respecto, Carias indicó que el ministerio realiza visitas regulares a todos los centros educativos, la Digemoca lo hace por algún tema específico a requerimiento del área central de la cartera, como seguimiento al mantenimiento de edificios o la aplicación de pruebas de evaluación, estas visitas son aleatorias y se desarrollan durante todo el año. Las Direcciones Departamentales también hacen dicho trabajo en su jurisdicción.

Además, hay procesos internos que se hacen a través de la Dirección de Auditoría del Mineduc, en donde participan auditores especializados, señaló el viceministro.