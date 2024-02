Aumentan a 62 los casos de enfermedad neurológica en Guatemala y OPS descarta vínculos con poliomielitis

El Ministro de Salud, Oscar Cordón, ofreció detalles sobre la situación actual y los indicios obtenidos hasta el momento en las investigaciones durante una citación este miércoles 7 de febrero.

Según Cordón, el primer pico de casos se registró durante la última semana de diciembre de 2023.

El rastreo epidemiológico sugiere que el aumento de casos podría estar relacionado con la asistencia a la feria de Cuyotenango, Suchitepéquez, durante las festividades que se llevaron a cabo del 4 al 15 de enero.

Otro aspecto destacado por el ministro fue la asociación de los casos de enfermedad neurológica aguda con la bacteria Campylobacter jejuni, detectada en un alto porcentaje de los pacientes confirmados con el síndrome.

Desde el lunes 5 de febrero de 2024, la cartera de Salud informó que 16 muestras de los pacientes confirmados resultaron positivas para Campylobacter jejuni, mientras que el 100 por ciento dio positivo para E. coli.

Cordón explicó que “básicamente Cuyotenango y Mazatenango son los que están con más alto número de casos y coincide con esto que les mencionaba anteriormente, la presencia de comedores callejeros”.

“¿Podemos garantizar que esa es la única fuente? No. Cada vez, estamos más cerca de decir que tal vez esa es la única, pero como no hemos terminado la investigación, no podemos decir que no haya otras causas”, afirmó el ministro de Salud.

Además, agregó que “emitimos recomendaciones en base a la información con fines preventivos”. En ese sentido, habló sobre el riesgo para los estudiantes y pidió que los padres que opten por enviarlos presencialmente velen por la salubridad en los comedores escolares y los alimentos que consumen fuera de casa.

Cordón señaló que uno de los principales desafíos es la limitada cantidad de inspectores en el país, con solo 130 en total. No obstante, ante la alerta por el brote, se han intensificado los controles con el personal disponible.

Descartan polio

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha descartado por el momento que los casos de Enfermedad Neurológica Aguda estén relacionados con la poliomielitis.

Gerardo Alfaro, representante de la OPS, explicó durante la citación que el organismo está apoyando en la investigación para determinar la causa del brote.

Además, señaló que el envío de muestras a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) forma parte del protocolo de vigilancia para la polio.

Según Alfaro, con este proceso se puede “descartar la posibilidad de que alguno de los casos o las muestras” estén asociados al virus de la polio.

Evaluación sobre la producción avícola

Por otra parte, Cordón, habló de la colaboración con los productores avícolas en áreas afectadas por brotes de enfermedad neurológica. En ese contexto, expresó su preocupación por el impacto económico negativo y destacó que por ello se busca abordar la regulación de productos avícolas, destacando la importancia de mantener controles de calidad y trabajar en conjunto con los proveedores.

En esa línea, el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, declaró que no se han detectado anomalías en las muestras de aves enviadas al Ministerio de Salud para su análisis.

En respuesta a las preguntas de la prensa sobre posibles irregularidades en los estudios, Estrada afirmó: “No, todas las muestras han sido enviadas para análisis al Laboratorio de Salud”. Además, aseguró que la coordinación y las evaluaciones técnicas se llevan a cabo diariamente.

El Ministro de agricultura @MaynorEstradaGT informó que no se han encontrado anomalías en las muestras que se enviaron al @MinSaludGuate sobre aves. Las mismas se realizan por el brote de la enfermedad neurológica en Suchitepéquez.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/z0le4uA4Kt — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) February 7, 2024

Inspecciones en Suchitepéquez

La cartera anunció este miércoles 7 de febrero que, en seguimiento a las acciones de prevención en Cuyotenango por la enfermedad neurológica aguda, los inspectores de saneamiento extenderán sus labores nocturnas y aplicarán medidas preventivas a los establecimientos que no cumplan con los requisitos.

Además, el Laboratorio Nacional de Salud trabaja en pruebas para dar soporte a investigación epidemiológica, incluyendo análisis de virus en muestras de pacientes, detección de SARS-CoV-2 (Covid-19), influenza, hepatitis, entre otros, para descartar posibles desencadenantes.

Selene González del Departamento de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica del Laboratorio, explicó que están llevando a cabo pruebas para una amplia gama de enfermedades, incluyendo Zika, Dengue, Chikungunya, Hepatitis A y B, así como un panel viral que abarca 66 virus de importancia para la salud pública.

En seguimiento a las acciones de prevención que se llevan a cabo en Cuyotenango, Suchitepéquez, por la Enfermedad Neurológica Aguda con síntomas sospechosos del síndrome de Guillain Barré, inspectores de saneamiento ambiental han extendido sus labores hasta horario nocturno. pic.twitter.com/KhxJaUbECt — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) February 7, 2024

Relación con bacterias

Aunque aún no se ha determinado con certeza qué provocó el brote de esta enfermedad neurológica aguda, con sospechas de síndrome Guillain-Barré, el Ministerio de Salud plantea una posible relación con este tipo de bacterias.

Estas bacterias pueden estar relacionadas con el consumo de alimentos que no han sido sometidos a procesos adecuados de salubridad, lo que puede desencadenar un proceso infeccioso en el organismo.

Los epidemiólogos han detectado que las bacterias, como Escherichia coli (E. coli) o Campylobacter jejuni, son capaces de colonizar el tracto gastrointestinal humano y liberar toxinas que causan síntomas de diarrea, vómitos y malestar general.

La asociación con el síndrome de Guillain-Barré se debe a que este síndrome, como se ha observado en otros países, puede desarrollarse después de un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano.

Durante la infección, el sistema inmunológico del cuerpo puede desencadenar una respuesta inmunológica exagerada que también afecta al sistema nervioso, lo que conduce a una enfermedad neurológica caracterizada por debilidad muscular, dificultad para moverse y en algunos casos parálisis temporal.

Uso de Inmunoglobulina para el tratamiento

Debido al brote de la enfermedad neurológica aguda, la inmunoglobulina, una proteína fundamental para la función del sistema inmunológico, ha cobrado relevancia por su uso para el tratamiento de los pacientes.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) prestará este miércoles 7 de febrero 100 frascos de inmunoglobulina a la cartera de Salud, que está adquiriendo estos frascos a Q15 mil cada uno, debido a la limitada oferta con solo tres proveedores estatales. Uno de los proveedores ofrece a Q7 mil y otro a Q15 mil.

Algunos hospitales no adquieren inmunoglobulina debido a su alto costo y la rareza de la enfermedad, por lo que se coordinó esta acción con el Seguro Social, mientras implementan otras medidas.