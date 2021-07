Aumentan contagios de covid-19 en niños, son los adultos quienes llevan el virus a casa

Los adultos deben extremar medidas de salud para no infectar a los niños contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La población que antes no era frecuente que se enfermara, ahora sí. De acuerdo con Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la actualidad las restricciones de movilidad son menos que un año atrás, lo que con lleva a que el virus tenga más personas a su alcance donde reproducirse. Los niños están en ese grupo.

Del 1 de junio al domingo último el reporte oficial indica que 8 mil 413 niños y adolescentes entre los 10 y 19 años dieron positivo a covid-19, mientras que niños menores de 9 años fueron 2 mil 749. Esto representa el 8.5 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente, del total de casos positivos registrados en ese período.

“Conforme tengamos mayor número de contactos, los contagios se incrementarán en todas las poblaciones. La cantidad de niños que está afectada por la enfermedad se da porque los contagios aumentaron. Habrá otras poblaciones que van a estar más golpeadas que otras y es porque la transmisión comunitaria en el país nos está afectando”, dice Calderón.

Que más infantes enfermos lleguen a los consultorios y hospitales, un comportamiento mundial, se debe a que la infección del covid-19 ha ido en ascenso entre la población adulta.

El pediatra Alejandro De León Marsicovetere indica que la principal línea de infección de los pacientes pediátricos proviene de personas mayores.

“Es una situación estadística, pero no quiere decir que el virus esté buscando a los niños para afectarlos, de ninguna manera, los virus simplemente afectan a la población que no ha sido infectada, entonces, el virus busca donde depositarse y sobrevivir como ser viviente”, dijo el médico Édgar Leonel Beltetón, pediatra, especialista en cuidados intensivos y enfermedades respiratorias, en la conferencia virtual Nuevas implicaciones del Sars-Cov2 en niños.

Sugirió que los adultos deben protegerse, pues son ellos los que están infectando a los niños. La carga viral de los infantes es muy baja, con lo cual es “muy difícil que un niño infecte a otro, más bien es el adulto infectado el que va a contaminar a los niños en casa”.

Agrega que es especulación decir que las nuevas variantes —alpha, gama y beta las identificadas hasta el momento en el país, la delta no ha sido detectada— tengan predilección por contagiar a poblaciones jóvenes.

“Lo que sí es cierto es que al ser grupos de población que aún no estaban contagiados, quedaron expuestos y tendremos que ser muy vigilantes en los cambios que se puedan dar”, agregó el Beltetón.

¿Los niños son más contagiosos?

Estudios internacionales indican que la cantidad del virus que presentan los niños en las vías respiratorias es menor y eso hace que sean menos contagiosos.

Beltetón refirió que “el paciente pediátrico que es asintomático prácticamente pierde su capacidad de trasmitir el virus, lo que al principio no se tenía muy claro, eso hizo el tener miedo en pensar que ese niño iba a ser el que regaría el virus, se ha visto que no es así”.

De acuerdo con el pediatra, el coronavirus ingresa a la célula humana gracia a la proteína denominada spike, que es la llave, mientras que la enzima llamada ACE2, que se encuentra en las células, es la cerradura. Al ambas coincidir se da la infección.

“La ventaja que tienen los niños es que esa cerradura la tienen disminuida, así que pueden estar infectadísimos del virus, pero no tienen esa cerradura (ACE2) en gran medida en sus vías áreas altas y fosas nasales, lo que permite que la enfermedad se manifieste con menor agresividad”, dijo, lo que en parte hace que la enfermedad en niños sea distinta a como se manifiesta en los adultos.

Otra línea de defensa que tienen los infantes es el proceso de apoptosis, que está más desarrollado. Este es una especie de suicidio celular con el fin de preservar una función adecuada. La misma célula detecta que tiene un error y para no causar daño se suicida y se muere rápidamente, deja de ser infectada por lo tanto no produce tanto virus y no afecta a otras.

El riesgo de que los síntomas sean más agresivos en los niños depende del propio huésped. Hay mayor riesgo de hospitalización o presentar covid-19 severo si el paciente presenta alguna comorbilidad como diabetes tipo 1, anomalías cardíacas y circulatorias, obesidad, hipertensión esencial, epilepsia, trastornos neuropsiquiátricos y asma.

2 mil 749 niños menores de 9 años se han contagiado de covid-19 en los últimos 55 días.

Un estudio publicado en junio pasado en la revista médica JAMA Network Open, en el que se incluyó a más de 3 millones de niños en hospitales de Estados Unidos, entre los que 43 mil 465 fueron diagnosticados con covid-19, la mayoría de los enfermos estaba entre los 12 y 18 años, y el 10 por ciento requirió hospitalización, pero casi el tercio de los pacientes ingresado tenía una condición preexistente.

De León Marsicovetere recomienda a los adultos continuar dentro y fuera del hogar con las reglas de salud ya establecidas —uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico— para prevenir que el virus llegue a los niños, pues la vacunación que se convierte en la solución para salir rápidamente de la pandemia aún se vislumbra lejos para la población infantil. Por ahora se hacen estudios para incluir en el futuro a los niños en los planes de inmunización.