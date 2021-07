Guatemala vuelve a reportar más 3 mil casos nuevos de covid-19 mientras se acerca a los 35 mil contagios activos

Aunque las personas ya estén vacunadas contra el coronavirus, expertos piden a la población seguir con las mismas medidas preventivas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El reporte de las últimas 24 horas del tablero de casos de coronavirus en Guatemala reporta un nuevo aumento de casos. De 13 mil 447 pruebas, se reportan 3 mil 75 nuevos casos, lo que refleja una tasa de positividad del 24%.

Dato que según fuentes sigue siendo alejado de la realidad, ya que ante una situación tan critica el número de diagnósticos tendría que ser mayor para detectar los focos de la infección.

Tan solo esta semana, después de una prolongada desactualización de datos, el Ministerio de Salud informó que Guatemala ya había llegado a más de 10 mil personas fallecidas.

Ante la situación, expertos consideran que la tendencia en contagios y fallecimientos podría seguir en aumento, ya que hasta ahora no han logrado observar una estrategia clara que permita contener la pandemia.

A nivel nacional se tienen 34 mil 992 casos activos, y el acumulado reporta que desde marzo del año pasado a la fecha, 347 mil 496 personas han contraído la enfermedad en Guatemala.

Pero el aumento de casos, y que podría continuar, comenzó en abril. Las actividades propias de la Semana Santa, la confianza por ya estar en marcha una jornada de vacunación y la falta de control para el aforo en lugares públicos tuvo incidencia, aunque no son las únicas causas.

Según el tablero de alertas covid-19, el 12 abril se reportaron 1 mil 843 casos; el 6 de julio hubo 1 mil 763; el 21 de julio, 2 mil 83 y 3 mil 28 el pasado 5 de julio, siendo de las fechas con mayor cantidad de contagios.

Sin medidas

Una de las principales causas que puede generar este aumento significativo de casos podría ser el ingreso de nuevas variantes, muchas que incluso puede que no hayan sido detectadas hasta la fecha, según las valoraciones del epidemiólogo José Ortiz, titular del Observatorio Nacional de Salud.

El experto añadió que junto a este deficiente rastreo del virus, se suma la falta de controles en espacios públicos, lugares donde no se ha respetado el distanciamiento físico.

“No se hace una vigilancia epidemiológica como tal en los hospitales nacionales, hay varias variantes que ya circulan en Guatemala y hasta puede que ya tengamos nuevas, eso se puede verificar con el alza desmedida de casos. Esperábamos que se tomaran algunas medidas más de control en los aforos de los centros comerciales, que no se hizo, y ese resultado es el no control de la concurrencia también en mercados y transporte público, en realidad no hay ningún control del Estado”, precisó.

Junto a eso, Ortiz también resaltó que no se ha cumplido con un rastreo efectivo de contagios, que a su vez ha repercutido en que muchas personas enfermas, quizás asintomáticas, no hayan cumplido con la cuarenta y al continuar con su vida diaria enfermaron a otras personas.

Sin comunicación

Las mutaciones que ha presentado el covid-19 y la nula respuesta del Estado, a criterio de Óscar Chávez, investigador de Laboratorio de Datos, se suma que la cartera salubrista no está informando como se debe todo lo relacionado al Plan Nacional de Vacunación.

“La campaña de información alrededor de la vacunación han sido totalmente deficientes. El Ministerio no ha sido efectivo en su comunicación para decirle a la gente no solo cuándo, dónde y cómo vacunarse, hace falta decir qué hacer después de vacunarse; aunque uno ande vacunado no se puede confiar, la vacuna no impide que uno pueda contagiarse o transmitir el virus, uno después de eso debe de seguir usando su mascarilla y con todos los demás cuidados”, señaló.

El experto hizo un llamado a toda la población, principalmente a los que ya están vacunados a seguirse protegiendo, ya que el hecho de saber que existen vacunas puede hacer que muchos bajen la guardia y descuiden sus protocolos sanitarios, pero la vacuna no es una garantía para no contraer el coronavirus.