Baja ejecución presupuestaria en Mineduc dificultaría un retorno a clases

Los centros educativos permanecen cerrados desde marzo del 2020, para evitar la propagación del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Educación (Mineduc) es de todas las carteras, la que tiene el presupuesto más grande, pero la baja ejecución genera dudas respecto a si existirán las condiciones adecuadas ante un eventual retorno a clases, en caso los contagios decrezcan.

Para este año, el Mineduc tiene un presupuesto vigente de Q17 mil 598 millones 086 mil 425. De este, ha ejecutado cerca del 25 por ciento, según el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 27 de abril.

Al desglosar el presupuesto, se evidencia que, en los grupos de gasto de servicios no personales, materiales y suministros y propiedad, planta y equipo, los cuales en conjunto suman Q1 mil 069 millones 213 mil 266, la ejecución se encuentra por debajo del 10 por ciento. Esto a un mes de que culmine el primer semestre del año.

Asimismo, la cartera de educación tiene un espacio presupuestario de Q81 millones 074 mil 975 para el remozamiento de centros educativos en nivel preprimario, primario y básico. De esto, se ha ejecutado apenas el 0.58 por ciento, que equivale a Q472 mil 535.51.

Enrique Maldonado, economista de la organización Diálogos, cuenta que los insumos que se adquieren dentro los rubros anteriores son fundamentales para mantener las medidas de bioseguridad ante un eventual regreso a clases, ya que se trata de mejoras en las escuelas. Por ejemplo, arreglos en sanitarios, acceso a agua potable y productos químicos como alcohol en gel.

“No es que haya falta de recursos, hay una incapacidad para utilizar el presupuesto. Lo que sucede es que no se preparan con rapidez las bases de licitación y cotización”.

Actualmente hay 131 municipios en alerta roja, 137 en naranja y 72 en amarilla. De momento, en el color rojo las clases se mantienen a distancia, mientras que en el nivel de alerta naranja y amarilla puede restablecerse un modelo de educación híbrida con el aval de los padres de familia.

Por otro lado, Maldonado recordó que ante el paso de las tormentas Eta e Iota, en noviembre pasado, dejaron 380 escuelas dañadas, según un diagnóstico que hizo el Mineduc, por lo que es importante invertir recursos en remozarlas.

Transferencias

El diputado Orlando Blanco, quien sostuvo una citación con autoridades del Mineduc ayer, comentó que el presupuesto que la cartera de educación dispone para remozamiento de escuelas se traslada a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, para que esta lleve a cabo la mejoras en los centros educativos. Sin embargo, las transferencias aún no se han hecho.

Además, otro problema es que la UCEE no ejecuta con celeridad los proyectos, comentó Blanco.

“El año pasado no se construyó ni una escuela nueva y en lo que va de este tampoco. El cuestionamiento es por qué, a esta altura, no se ha hecho los remozamientos. Esto tendría que haberse hecho en época no escolar”, cuestionó el congresista.

Erick Mazariegos, viceministro administrativo del Mineduc, dijo durante la citación que en el 2020 se remozaron 1,285 establecimientos, que representó una erogación de Q87.3 millones.

En el caso de remozamiento tenemos 1,285 remozamiento normales, Q87.3 millones representó. Y remozamientos en ejecución, que fueron dañados por eta y iota, son 172, representa Q12.6 millones. En total tendríamos 1,457 con Q99.9 millones.

Asimismo, dijo que esta semana se realizará una transferencia de Q11 millones para el remozamiento de 143 establecimientos. Comentó que se hizo hasta ahora porque en los meses anteriores se hicieron las visitas a los centros educativos “para determinar los renglones de trabajo”.

Por su parte, Esther Ortega, ex viceministra de educación, considera que la ejecución puede mejorar luego del tercer trimestre, ya que en los primeros meses del año se elaboran cotizaciones y licitaciones, lo cual lleva tiempo. “Todo lo que se ejecuta este año no se refleja inmediatamente, a veces puede aparecer hasta en el tercer trimestre”, dijo la entrevistada.

Seguro médico escolar

En cuanto al seguro médico escolar, para este año el Mineduc dispone de Q45 millones 600 mil para los niveles preprimario y primario. Hasta la fecha se reporta 0 por ciento de ejecución.

Según las autoridades del Mineduc, esto se debe a que el convenio con el Centro Hipotecario Nacional (CHN) establece que el pago es hasta que culmine el primer cuatrimestre, pero el servicio se sigue prestando.

En 2020 se erogaron Q94.5 millones para 11 mil 670 centros educativos y se cubrió a 1.2 millones de estudiantes. Este año, se tiene las mismas metas en cobertura, dijo la ministra de educación, Claudia Ruiz.