María Fernanda Rivas soñó con estudiar en el extranjero, porque en las charlas familiares siempre escuchaba de algunas personas que habían salido del país para cursar una preparación académica.

Cuando tenía 22 años decidió aplicar a una beca internacional. Sabía que afuera estaba la oportunidad de un mejor futuro, y algún día quería regresar para poner en práctica lo aprendido.

Luego de graduarse de ingeniera civil por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) aplicó y obtuvo una beca para estudiar en Japón. El sueño cumplido era estudiar en la universidad pública de Hokkaido.

Durante dos años, lejos del país y con sentimientos encontrados porque estaba fuera de su zona de comodidad, sin la cercanía de la familia para apoyarle en momentos difíciles, estudió hasta alcanzar la meta: una maestría en Mecánica de Suelos.

Ahora, a sus 32 años, vive en el país y ha desempeñado su labor en diversas organizaciones. Por ahora está vinculada con un organismo centroamericano desde el cual aporta su especialización.

“La experiencia de salir al extranjero a estudiar por medio de una beca es muy gratificante. Es interesante vivir otra cultura, probar otras comidas e independizarse”, comenta.

No obstante, admite que “es complejo adaptarse. Es difícil porque uno no tiene esa red de apoyo a la que estaba acostumbrado, ni las facilidades, además del idioma. Se requiere de mucha paciencia”.

“Fue una experiencia muy interesante, pero no es nada fácil. Muchas veces cuesta alejarse de la familia, de la pareja, del país de uno, p ero vale la pena”, puntualiza.

Rivas hace ver que si bien en Guatemala hay muchas oportunidades de becas, estas se pierden “porque la gente no sabe que existen o no aplica, y está la limitación si no se habla inglés”.

Una debilidad del sistema de becas, apunta, es la escasa publicidad que se hace de las opciones que hay disponibles.

Qué hace Segeplan

Aunque no hay una cifra de becas otorgadas a partir de 1954, un informe oficial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) revela que del 2006 al 2023 la cooperación nacional e internacional ha otorgado 39 mil 78 becas de pregrado, posgrado y especializaciones. Una de ellas es la de María Fernanda.

La subsecretaria de cooperación y alianzas para el desarrollo de Segeplán, Iliana Peña, expone que como país se reconoce la necesidad de fortalecer la estadística en materia de becas.

“Este es uno de los objetivos que valoramos en la actualidad en la dirección de administración de becas y crédito educativo de Segeplán. Vale la pena analizar, a partir de datos empíricos, la experiencia que hemos adquirido para identificar algunos aspectos importantes que condicionan a que el país no pueda aprovechar toda la oferta de becas que nos presentan”, añade.

Como Estado, “tenemos el desafío de ampliar la oferta de educación superior, y que también llegue a los jóvenes de escasos recursos que aspiran a tener, en principio, una beca nacional”, refiere.

“Las becas internacionales son espacios de oportunidad, que por el nivel socioeconómico no suelen ser de fácil acceso”, argumenta.

Según Peña, cuando se analiza por qué no se asignan todas las becas que se ofrecen, destaca una primera barrera: el idioma. “Muchas becas requieren un nivel de inglés avanzado y no todos poseen esa capacidad”, explica.

Otra barrera es la falta de información. “Necesitamos renovar los esfuerzos y ampliarlos para que la población conozca y se abra las puertas por medio de las becas para especializarse, y a las cuales por sus propios medios no podría acceder”, hace ver.

“Tenemos que concentrarnos en que la información no solo se conozca en el departamento de Guatemala, porque cabe destacar que el 47 por ciento de becarios procede de este. Le sigue Quetzaltenango, pero con una distancia importante. Acercar las becas a los departamentos es uno de los desafíos que tenemos”, reflexiona.

A criterio de Peña, una forma de dar a conocer las opciones de becas es aprovechar “los avances de los medios de comunicación, las redes sociales, y apoyarse en socios locales para acercar las becas con relevancia y pertinencia”.

“El papel de la Segeplán debe ir más allá de publicar en su página y redes sociales, y ser más activo de asesoría, porque algunos estudiantes, por procedencia, cuando ven los requisitos se abruman, se desmotivan”, agrega.

“Otro desafío es asesorar de manera más asertiva a estos jóvenes. Es un plan ambicioso, porque los recursos son limitados, pero podría ser una ruta ideal para que se aprovechen las becas”, insiste.



Las becas

Guatemala dispone de opciones de estudio en lugares como India, Marruecos, Japón, Estados Unidos, Tailandia, Singapur y Taiwán, y en alguna ocasión, cuando existían relaciones diplomáticas con China.

En el 2022 se registró el mayor porcentaje de becas otorgadas, con un 44.49 por ciento. Esto se debe, según Segeplán, a que hubo un cooperante nacional que solo en ese año ofreció un programa específico de becas, la Fundación Sergio Paiz (Funsepa/Platzi).

Asimismo, dice que del 2006 al 2023, 59 cooperantes nacionales e internacionales proporcionaron becas a los guatemaltecos. En el 2022 se presentó el mayor número de cooperantes activos —37— y el 2009 el menor, con 12.

En el top 10 de los países u organizaciones que ofrecen becas a los guatemaltecos, el primer lugar lo ocupa Funsepa/Platzi. Dicha entidad da el beneficio en el territorio nacional y representa el 37.23 por ciento, por las 14 mil 548 becas que otorgó en el 2022.

Le sigue Estados Unidos, con la beca EducationUSA y Fulbright, que del 2006 al 2023 ha otorgado el beneficio a 13 mil 285 personas, con un 34 por ciento del total.

Deben aprovecharse

Miguel Ángel Franco, pedagogo y curriculista, experto y consultor en educación de varios organismos de cooperación internacional, decano de la Facultad de Educación Virtual de Universidad Panamericana de Guatemala, califica el tema de becas en el país “como un desperdicio de oportunidades de formación y profesionalización de nuestros jóvenes”.

“No puede ser posible que un país tan necesitado de fortalecer su capacidad educativa y de implementar soluciones innovadoras a problemas sociales, económicos, culturales y políticos que contribuyan al desarrollo, se dé el lujo de no aprovechar las becas estudiantiles que ofrecen los cooperantes nacionales e internacionales”, remarca.

Sin embargo, pondera, “cabe reconocer que existen factores que inciden en que la población estudiantil no aplique a la gran mayoría de esta oferta educativa, que es donde se necesita tomar algunas decisiones que permitan la modificación o adaptación de ciertos requisitos que impiden a muchos interesados acceder a estas oportunidades”.

Franco considera que la mala preparación en la educación inicial, primaria y secundaria incide para aplicar a becas. “Una base sólida en la educación inicial puede sentar las bases para el éxito académico posterior”, asevera.

“Esto queda de manifiesto en las pruebas de graduandos, en las cuales los peores resultados los obtienen los estudiantes que no han cursado educación inicial y preprimaria. Estos niveles educativos establecen las bases del desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales que influyen en la trayectoria educativa futura de los estudiantes”, enfatiza.

“La educación media es fundamental para completar la formación integral de los estudiantes. El promedio de notas y los logros académicos en este nivel pueden constituir criterios importantes para aplicar a becas, especialmente del ciclo diversificado cuando optan a oportunidades de becas de educación superior”, indica el académico.

Franco, quien también fue viceministro de Educación, dice que “las becas ofrecen oportunidades valiosas para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes guatemaltecos; sin embargo, existen barreras que pueden dificultar su acceso”.

Como barreras, señala el desconocimiento. “Muchos estudiantes no están al tanto de las becas disponibles o no comprenden cómo acceder a ellas. La falta de información puede ser un obstáculo significativo”, destaca.

“La complejidad del proceso es otra valla. Aunque se publican catálogos de becas, el proceso de solicitud puede resultar confuso y a veces hasta oneroso”.

“Mantener un promedio alto es fundamental para muchas becas. Los estudiantes que no cumplen con los criterios académicos pueden sentirse excluidos del proceso”, concluye el pedagogo.