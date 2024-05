El fuego sigue consumiendo miles de hectáreas de bosque en el país y de estas más de siete mil son parte de las áreas protegidas que atesoran la biodiversidad del país.

David Contreras, técnico en Manejo de Bosques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), indica que en Petén, específicamente la Biósfera Maya, es la zona más afectada por los incendios y el impacto no solo es en la cobertura forestal, sino que las especies animales emblemáticas del lugar -jaguar, puma, venado, ocelote, tapir, guacamaya roja- se desplazan a otros espacios al escapar de las llamas, o bien que sean alcanzados por los sinestros.

Según el Insivumeh, Petén es una de las últimas áreas del país en donde se hace presente la lluvia ¿qué repercusiones tiene esto en el tema de incendios forestales?

Por las olas de calor se espera que la temporada de incendios forestales sea más larga, llegando. incluso. a mediados de junio y la lluvia llegaría por ese tiempo. Aun así, hemos tenido lluvia en ciertas áreas, no como quisiéramos, pero eso ha permitido que muchos de los incendios se mitiguen.

¿Cuál es el impacto de los incendios forestales en las áreas protegidas del país?

Al momento son más de siete mil 500 hectáreas de área protegida las afectadas. Se han dañado muchos de los ecosistemas más emblemáticos del país, con especies propias del área y muchas endémicas. Difícilmente volveremos a tener ecosistema como estos. A pesar de que tengamos procesos de restauración, la pérdida será evidente a futuro.

Los incendios han afectado la calidad del aire, la recarga hídrica, han catalizado procesos negativos como la erosión del suelo, y que muchas de estas áreas se vuelven vulnerables a deslaves, erosión hídrica, a deslizamientos.

La pérdida de cobertura forestales a nivel nacional es lo más evidente en estos siniestros.

¿Qué áreas protegidas son las más afectadas por los incendios forestales?

La reserva de la Biósfera Maya, y dentro de esta los parques nacionales Sierra Lacandón y Laguna del Tigre. No menos importante, la Sierra de las Minas, que también ha sufrido por los incendios forestales y esta semana todavía tenemos un siniestro que se está controlando en la misma.

¿Específicamente en la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón a cuánto asciende el daño?

Tenemos el recuento de poco más de 4 mil 500 hectáreas afectadas -60% del daño en las áreas protegidas-.

¿Cuál es la mayor repercusión de los incendios en esto espacios?

Lo más importante acá es la pérdida de las especies, como mamíferos, aves, también reptiles y los anfibios, que muchas veces no pueden salir de los incendios.

La pérdida de especies en estas áreas también se da por la movilización a otros espacios, debido a que las áreas donde residían fueron afectadas.

En el caso de la flora, vemos especies que son autóctonas de la zona y hay pérdida de cobertura, se disminuye el área de los ecosistemas que teníamos, que son los que le dan vida a la selva petenera y proveen de oxígeno. Los incendios forestales afligen la diversidad en la Biósfera Maya.

¿Qué efecto tiene la ola de calor sobre el recurso hídrico en el área?

La ola de calor ha venido a catalizar los incendios forestales en el área. Hemos visto que la aguadas se han ido secando y muchas de ellas, incluso, han presentado erosión. La pérdida del recurso hídrico en el área es bastante complicada, por eso se han dado los diferentes esfuerzos de colocar bebederos dentro de la reserva de la Biósfera Maya, con el apoyo de otra institución y Conap, para las especies mayores y que claramente se han visto desplazadas de sus áreas por los incendios forestales.

Esto ha causado realmente un desequilibrio ecosistémico, además de las pérdidas que ya tenemos por los incendios, podríamos traducirlo en que muchas de las especies se desplazarán a áreas donde no estaban reportadas, incluso, mucha de la fauna puede ser que esté llegando a áreas urbanas, lo cual es peligroso tanto para las comunidades como para la fauna en general.

Con el tema de los incendios forestales y de la ola de calor, como Conap hemos tratado de apoyar, proteger y conservar la biodiversidad por medio de estas prácticas, y tener monitoreo de las especies y, en dado caso se encuentran en las áreas urbanas, llevarlas a lugares donde su vida no esté en riesgo.

Thank you @FranciscoAstur5 and @fundaecoguate for allowing us to monitor the excellent work you are doing with the artificial wildlife drinking plots troughs in Mirador-Rio Azul National Park, Guatemala!!! pic.twitter.com/68T43ayFHI