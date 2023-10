Bloqueos en Guatemala: bodas, fiestas y más de mil eventos suspendidos cuantifican pérdidas de Q30 millones diarios por manifestaciones

La fecha de la boda estaba programada para este 14 de octubre de 2023, sin embargo, debido a la situación actual, los novios decidieron posponer la ceremonia.

La pareja de novios tomó la decisión de mover la fecha de su boda, pero aún no saben para cuándo, pues no fue del todo suya la disposición, sino que fue en parte porque los proveedores de la recepción no lograron acercarse a la ciudad o porque los productos necesarios no se podían adquirir en estos días.

Entre los insumos tenían comida, flores y música, así como el peinado y maquillaje de la novia, porque ella no se podía arriesgar a salir de su casa y quedar en medio de las manifestaciones, al igual que los invitados.

Pero esta no fue la única actividad que se canceló, Juan Fernando Leal, presidente de la gremial de los eventos de Guatemala, aseguró que más de 1 mil 400 eventos fueron suspendidos o cancelados, producto de los bloqueos.

De estos eventos, el 70% fueron corporativos, de empresas que tenían agendas asignadas desde hacía meses, pero que ante la crisis no se pudieron llevar a cabo.

Leal, además, aseguró que han sido un estimado de Q30 millones diarios los que se dejaron de percibir por los bloques ya que contemplan también hoteles y turismo.

Los lugares con mayor demanda para estos eventos se encuentran en Antigua Guatemala y la ciudad capital, que fueron los principales puntos que dejaron de percibir las organizaciones y eventos de boda.

La gremial de eventos de Guatemala también mencionó que 140 mil empleos directos se vieron afectados por la crisis, por la manera en que los trabajadores se movilizan a sus labores. Además, los bloqueos impidieron la apertura de algunos lugares.

“Es importante recalcar que este año ha sido importante para nosotros como gremio porque nos empezamos a recuperar de la pandemia luego que en 2020, todo estuviera cerrado. En 2021 fue difícil, en 2022 vimos una escalada y ya en 2023, íbamos bien, pero con esta situación quedamos muy afectados”, aseguró Leal.