Bloqueos en Guatemala: personas que mantienen los cierres permiten el paso vehicular por breves minutos en diversos puntos del área metropolitana

Esta mañana, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al bloqueo ubicado frente a la colonia la Bethania, en el Periférico, para negociar por segundo día la liberación de la ruta . Ayer, 10 de octubre, se vivieron momentos de tensión en esta área cuando las autoridades hicieron la misma solicitud a los manifestantes, pero no lograron su objetivo.

Este 11 de octubre, las autoridades solicitaron que se levantara el bloqueo y así se permitiera el paso de transporte pesado que se dirige hacia el Atlántico y estaba varado en la colonia Tikal 1, desde hace cinco días.

Luego de varios minutos de diálogo, los manifestantes accedieron a abrir la ruta cada hora y permitir el paso de 20 tráiler que llevaban producto perecedero.

Después de este acuerdo, se vio presencia policial en el lugar debido a que más transporte pesado se veían en el Periférico. Lo cual molestó a los manifestantes ya que ese no había sido el trato. La PNC y los coordinadores del bloqueo continúan en diálogo para abrir el paso nuevamente, aunque a las 15.30 horas del 11 de octubre está cerrado de nuevo.

De acuerdo con Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la capital, otro de los puntos en que los manifestantes han permitido el paso por lapsos cortos de tiempo es en puente El Incienso, en el kilómetro 13 ruta al Atlántico y frente a la colonia San Rafael, zona 18.

“En cada bloqueo, como en rutas de el Atlántico y sector del Periférico, llega a una acumulación de hasta 100 vehículos de transporte pesado, a los cuales s se les ha permitido pasar porque se ha apoyado con habilitar uno o dos carriles por un lapso de tiempo”, informó.

En Mixco, hasta las 12 horas, se tenía registro de cinco cierres. Uno de estos en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana y en el kilómetro 16.8. La Policía Municipal de Mixco indicó que en estos puntos los manifestantes permiten el paso por 30 minutos, cada cierto tiempo.

Mientras que, en Villa Nueva, únicamente en el kilómetro 14 se ha habilitado el paso cada cierto tiempo, privilegiando el paso de camiones con productos perecederos, ambulancias y funerarias.

En la ruta CA-1 Oriente, ruta a El Salvador se registran tres puntos bloqueados: en el kilómetro 19.5, otro en el kilómetro 16 y otro en el kilómetro 14.5. Luego de diálogos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil acordaron habilitar el paso para algunos vehículos cada cierto tiempo y solo durante unos pocos minutos.

Los manifestantes no han determinado cada cuánto liberarán el bloqueo, sino que usualmente toman la decisión dependiendo de la longitud de las colas de vehículos que esperan transitar. Por ejemplo, en el kilómetro 16 a veces solo permiten el tránsito de motos.

Sin embargo, el paso de ambulancias, bomberos, policías y personas que tienen necesidades médicas continúa habilitado.

Armando Díaz, manifestante del kilómetro 16.5 de carretera a El Salvador, indicó que tomaron la decisión de habilitar el paso por unos minutos para que vehículos de personas con emergencias médicas pudieran pasar.

“Nosotros no estamos manifestando de manera pacífica, siempre guardando el respeto y resguardando la vida de las personas. Entonces, no estamos en contra de no dejar pasar a personal de salud, igual personas que tengan cita médica o en los hospitales para tratamientos de gravedad como quimioterapias o de insuficiencia renal. Ellos pasan libres”, añadió.

Varias personas con las características antes descritas quedaron varadas en las filas, por ello decidieron abrir el paso cada cierto tiempo. Cuando las colas quedaron vacías, volvieron a cerrar y no han tomado una decisión de cuándo levantarán el bloqueo otra vez.

“Estoy esperando que habiliten el paso, vengo de San José Pinula, pero está cerrado Santander, Santa Cecilia y acá. Entonces, ahorita toca ver en donde más está cerrado para continuar con mi camino y llegar a mi trabajo”, comentó Jerry Monterroso, técnico electricista, que se encontraba en la fila de vehículos en la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador.

Respecto a cómo le han afectado los bloqueos, comentó que “en lo económico me ha costado bastante porque las cosas están más caras. En el trabajo los jefes necesitan que nos presentemos, si no lo hacemos nos despiden”.

Sin embargo, considera que las medidas para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, son aceptables. “El Gobierno no baja la canasta básica, los suelos en vez de subir van para abajo y nos explotan más en las empresas, mientras ellos en su ausencia”, indicó.