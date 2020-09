Bono Familia: Cuántos han recibido el segundo pago y de qué depende la fecha para el tercero

El Ejecutivo lleva 1.3 millones de pagos del segundo Bono Familia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Bono Familia ya comenzó el segundo pago de Q1 mil para familias afectadas por los efectos del coronavirus y hay siempre hay expectativas sobre la fecha del tercer y último pago.

Hasta este 4 de septiembre un millón 336 mil 617 familias habían recibido el segundo pago -224 mil 330 solo hoy-, según Raúl Romero, jefe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad a cargo del programa.

Aparte, hay 202 mil ocho beneficiarios que no han actualizado datos y eso les impide recibir el segundo pago, según Walter Gómez, portavoz del Mides.

A eso hay que agregar que 31 mil 768 familias no han llenado formulario del primer pago, que igualmente trae consigo que no han recibido ni el primer desembolso. Gómez asegura que el ministerio ha llamado a las familias y ha hecho campañas para que la gente actualice y pueda recibir los fondos. El Mides presume que las personas no quieren llenar formulario o actualizar datos por temor a ser excluidos o bien porque cambiaron o perdieron el número de teléfono.

Esas cifras de beneficiarios rezagados son importantes para el programa y a la totalidad de familias porque la fecha del tercer pago no tiene una fecha específica, sino que dependerá de cuántos beneficiarios tendrá el padrón, según Gómez. A eso hay que agregar alrededor de 150 mil a 200 mil familias que no tienen servicio de energía pero serán incluidas, además de los jubilados del Estado que también entrarán a la lista.

Una vez las autoridades sepan el total de beneficiarios se hará la división entre el presupuesto destinado para el tercer pago, es decir Q6 mil millones, que hasta ahora inevitablemente será menor a los Q1 mil por familia, a menos que el Congreso apruebe otra fuente de financiamiento para este programa.