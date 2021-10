Brechas en vacunación anticovid es evidente entre municipios, mientras aumenta rezago en población vulnerable

La vacunación contra el covid-19 no ha avanzado lo necesario en Guatemala. Entre los países de Centro América ocupamos el penúltimo puesto de personas inmunizadas hasta el 4 de octubre, según reporte del sitio Our World in Data, y solo estamos por delante de Nicaragua.

La cobertura de guatemaltecos con esquema completo es del 14 por ciento. Honduras nos supera al llegar al 24 por ciento de gente que ya tiene las dos dosis, pese a que ambos países comenzaron el proceso de vacunación el 25 de febrero pasado, con dosis donadas por Israel.