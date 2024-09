Cada semana una mujer era víctima de violación en Suchitepéquez

Un lunar en el cuello y otro más en la frente, fueron las primeras características que describieron las mujeres víctimas de violación en Suchitepéquez, hechos que se dieron de 2021 a 2023.

La primera mujer en denunciar ante el Ministerio Público (MP) fue en marzo de 2021, cuando aún había restricciones sanitarias por la pandemia del COVI-19. “Tome un mototaxi y cuando iba sobre la carretera el hombre se desvió del camino y me llevó a un lugar solitario, me violó”, detalló la agredida.

Este caso sería la alerta para el MP, en los siguientes 24 meses la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer recibió poco más de 90 querellas por violaciones que se registraban en los municipios de Mazatenango, San Antonio, Río Bravo Santa Bárbara y San José El Ídolo, en Suchitepéquez.

La investigación

El MP detalló que se empezó a indagar cada denuncia, ocho auxiliares fiscales estaban buscando a los responsables, pero durante un análisis de cada hecho se pudo determinar que el modo de operar era el mismo. Un hombre de unos 25 años que utilizaba un mototaxi sin placas, un casco, una mascarilla y lo identificaban por los mismos rasgos, un lunar en el cuello y otro en la frente.

Las víctimas decían que “cuando él manejaba, le pudieron observar que tenía un lunar en el cuello de la parte de atrás”.

El sujeto conducía por los municipios antes mencionados y cuando veía a una mujer le ofrecía el servicio de mototaxi, a un precio menor que el resto de pilotos, posteriormente las amenazaba para abusar de ella y en algunos casos utilizaba un arma de fuego para someterlas. Este mismo patrón lo hizo por dos años, detallaron las pesquisas.

Ante la sospecha que se trataba de un mismo hombre involucrado en todos los casos “se estableció que es un violador serial y todos los expedientes fueron trasladados a un fiscal”, enfatizó la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer.

Según las muestras genéticas que les practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forneces (INACIF) de las 90 denunciantes, a 42 se pudo constatar que era la misma persona que las ultrajó.

“Eso es de las mujeres que denunciaron. No sabemos el número de mujeres que no denunció, porque esos son delito, pues, que irrumpe la privacidad de las mujeres, el furor de ellas. Entonces, considero que hubo muchas mujeres que no denunciaron, quizá”, recalcó el MP.

El reto para los investigadores era identificar al sujeto, que abusó sexualmente a seis menores de edad y 36 mujeres entre 18 y 25 años.

“Las denuncias se dan esporádicas en el 2021 y es hasta el año 2022 cuando él -violador- ve una facilidad para realizar ciertas acciones y empieza a cometer ilícitos más frecuentes, en ese año se disparan las denuncias”, mencionó la fiscalía.

En promedio en Suchitepéquez cada semana era abusada una mujer entre los matorrales.

“El abuso que él tenía sobre las víctimas era un tanto misógino porque abusaba a las víctimas en las tres vías, tanto vía vaginal, anal u oral, y en algunas ocasiones les pegaba”, afirmó MP.

Violador en serie

El MP argumentó que fue difícil identificar al sospechoso, se recopilaron videos de cámaras de vigilancia, pero solo se podía observar a un hombre que utilizaba diferentes motos, gris, negra, roja o multicolor.

El hombre intentó ser cuidadoso para evitar ser capturado, pero en octubre de 2023 comenzó a conducir un pickup. “Él tiene la suficiente confianza que está haciendo hechos ilícitos y que no es posible su identificación e inicia a utilizar un pickup”, señala el MP.

Los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP iniciaron a darle seguimiento al conductor. “Las fotografías coinciden con las características del agresor y de los fotogramas recopilados”.

El 6 sábado 6 de enero de 2024 la PNC capturó a Jesús Alcides Pol, de 27 años, por ser el presunto líder de una banda violadores que operaba en Suchitepéquez.

Jesús Alcides Pol fue militar y conocía las áreas donde cometía los delitos, según el MP, ya que trabajó en un ingenio en San Antonio, Suchitepéquez.

Mientras Jesús Pol abusaba de las menores de edad y las adultas, su esposa y dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de ocho lo esperaban en su casa.

Ahora Pol nuevamente es prófugo de la justicia, luego fugarse del Hospital Nacional de Mazatenango, el 17 de septiembre, dos días antes que compareciera ante un juez en la audiencia de primera declaración.

Luego de la fuga de Pol, las autoridades del Sistema Penitenciario a través de una circular ordenaron a los directores y subdirectores de los centros carcelarios que todos los reos que son “trasladados a los distintos juzgaos, hospitales nacionales, clínicas privadas o hacía otros penales deberán tener grilletes de pies y manos. Asimismo, los privados de libertad que se encuentren hospitalizados deberán permanecer en todo momento con los respectivos grilletes”.

Aleta en fronteras

La PNC afirmó que la búsqueda del violador en serie continúa y para ello efectúan operativos en diferentes puntos de Suchitepéquez y las comisarias en zonas fronterizas, entre estas las de Huehuetenango y San Marcos, fueron alertadas.

Más capturas

Las investigaciones determinaron que las motocicletas eran utilizadas por Samuel Roche Bercian, de 29 años y Edwin Jacinto Och Simaj, de 21, quienes ultrajaron a mujeres en las mencionadas localidades. Ambos fueron capturados en marzo de este año y enfrentan un proceso penal.