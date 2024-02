Vecinos refutan versión del alcalde y señalan que el agua que reciben en sus casas no es apropiada para beber.

La calidad del agua entubada que llega a las casas de Cuyotenango, Suchitepéquez, preocupa a los vecinos, quienes como medida para no consumirla compran garrafones para beber y cocinar, pues temen enfermar.

En las últimas semanas, la cotidianidad del municipio se ha visto alterada por un brote del síndrome de Guillain-Barré, que suma 15 casos en la localidad y un fallecido.

El Ministerio de Salud ha reiterado que la enfermedad neurológica no se contagia de persona a persona, y que los padecimientos gastrointestinales son un detonante del síndrome. Es en este punto que la cartera investiga la calidad del agua en la localidad, y de otros municipios en donde se han detectado más casos.

De los chorros de las casas en el casco central de Cuyotenango el agua cae sucia. Los vecinos indican que en ocasiones han encontrado lombrices, caracoles y peces en las pilas.

El agua que abastece a buena parte del municipio proviene del río Icán. De este afluente llega a los tanques de captación municipal, donde la comuna asegura que la filtra y la clora para luego entubarla y distribuirla a los hogares. Servicio por el que la gente paga Q5 mensuales.

Según los pobladores, el recurso no solo es de mala calidad, sino que no llega a todos los pobladores y en los cantones es escaso. En verano el caudal del río desciende, lo que impacta en el abastecimiento a los hogares. Lo contrario sucede en invierno, pero por las tuberías lo que circula es lodo.

Análisis

El Ministerio de Salud recopiló seis muestras de diversas fuentes de agua en el municipio para analizarlas. De estas dos dieron positivo para indicadores de contaminación fecal, y una para indicador de contaminación ambiental a microorganismos.

El martes pasado, Prensa Libre buscó la versión del alcalde de Cuyotenango, Jorge Reyes, sobre esta problemática, pero se indicó que no estaba en la comuna. Fue el concejal primero, Manuel de Jesús Castañeda, el que atendió al medio y dijo que el municipio no posee agua 100% potable, pero pueden garantizar que el recurso es tratado conforme los lineamientos de clorificación del Ministerio de Salud. Sin embargo, recomienda a la población hervirla para una total garantía de no sufrir problemas gastrointestinales.

Este miércoles el alcalde Reyes reunió a medios locales para informar que “es falso” que el agua esté contaminada, y que la comuna cumple con todas las reglas sanitarias, y asegura que esta es bebible. Como prueba de ello, tomó agua sacada de los tanques de captación municipal. Es decir, los vecinos tienen una versión diferente.

El Ministerio de Salud ha indicado que da asistencia técnica a las municipalidades para garantizar la cloración del agua como lo dicta el artículo 68 del Código Municipal, y como lo dispone el Código de Salud en el artículo 79, el cual establece que las comunas están “obligadas” a abastecer de agua potable a los hogares dentro de su jurisdicción. De no cumplir con esto hay sanciones que van desde el apercibimiento escrito hasta multas económicas.