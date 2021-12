Cantidad de pruebas realizadas para detectar covid-19 va en descenso, ante ómicron ¿hay que aumentar el testeo?

Las pruebas para detectar casos positivos de covid-19 en Guatemala comenzaron a realizarse en febrero del 2020, según el tablero de la Situación Covid-19. A escasos dos meses de cumplir los dos años de que se hisopó a la primera persona, el acceso de la población a los tests sigue limitado y no se ha superado las 6 mil pruebas diarias.

Del 2020 fue diciembre cuando más pruebas se hicieron a la población, se sobrepasaron las 100 mil, en pleno repunte de casos que tuvo su momento más álgido en enero 2021 y se llegó a los 151 mil tamizajes, para luego disminuir.

Los datos del tablero reflejan que en abril pasado se hicieron 204 mil tests, y esto coincide con el comienzo de la tercera ola de covid-19 en el país, con un promedio de 1 mil 300 infectados por día. Hubo un leve descenso de tamizajes y casos positivos para luego aumentar en septiembre y alcanzar 360 mil pruebas hechas, que detectaron 87 mil infectados. Sin embargo, en noviembre se hicieron 142 mil menos.

Con la amenaza de que la variante ómicron se encuentre en el país, la cantidad de pruebas hechas en diciembre, hasta el día 20, a duras penas superan las 100 mil.

A criterio de Óscar Chávez, de Laboratorio de Datos, después de dos años de pandemia, el Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad de realizar las pruebas suficientes para detectar casos positivos, y teniendo como referencia que países de Europa y que en Estados Unidos se ha incrementado el testeo frente a la nueva variante, Guatemala debería hacer lo mismo, pues ómicron no tardará en aparecer.

“Se necesitan más pruebas. Es un hecho de que ómicron entrará al país y que va a levantar una nueva ola y el Ministerio ha hecho poco esfuerzo para prepararse para estas olas epidémicas. Cada vez que hay una nueva ola los agarra por sorpresa, como si fuera algo nuevo cuando ya estamos advertidos”, indicó Chávez.

Mencionó que es “normal” que en determinado momento se hagan menos pruebas, pues en parte se realizan según la demanda y comportamiento del virus, pero “no significa que no haya que prepararse o que no va a venir un repunte de casos”.

Hasta ahora la mayor cantidad de test que se realizan son de antígeno, la capacidad del Ministerio de Salud de hacer pruebas PCR se quedó estancadas, agregó el experto de Laboratorio de Datos.

Un bajo nivel de testeo no permite ver el alcance de la pandemia, epidemiólogos han señalado que al reducir el número de tamizajes se deja de detectar casos positivos. También las pruebas se han centralizado en la capital, lo que deja de lado la identificación de infectados en los departamentos y en la población rural. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha señalado que más del 60 por ciento de los hisopados se hacen en el departamento de Guatemala.

El ministro de Salud, Francisco Coma, señaló esta semana en conferencia de prensa que los servicios de salud pública cuentan con más de un millón 200 mil pruebas disponibles, e instó a la población a acercarse a los centros y unidades móviles para realizarse la prueba ante cualquier síntoma de coronavirus.

En la capital, los lugares que estarán atendiendo son los centros de salud en Amparo zona 7 y Paraíso zona 18 las 24 horas. Y en horario especial también las unidades móviles en mercado El Guarda, Parque Central y Colonia Atlántida, según el Departamento de Comunicación de la cartera.

La agencia de noticias EFE Coma anunció que en los próximos días se registrará un “agresivo” plan de pruebas a nivel nacional sobre el coronavirus y que se “buscará” a los guatemaltecos de los que haya sospecha que tengan el virus.

No envían muestras

César Conde, jefe del Laboratorio Nacional, señala que actualmente han tenido dificultades para recolectar las muestras positivas de covid-19 que envían a laboratorios extranjeros para secuenciarlas y establecer qué variantes son las que circulan en el país.

Tanto los hospitales públicos, los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como laboratorios privados han dejado de enviarles muestras de pruebas positivas, lo que no sucedió cuando detectaron la variante delta en el país.

“Pareciera que todos dan por sentado que delta entró y allí nos quedamos y no, tenemos que seguir con esta búsqueda, a veces buscar una variante es como buscar una aguja en un pajar, si no colaboramos todos no vamos a encontrarla”, dijo.