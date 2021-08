Casos de covid-19 en Guatemala podrían llegar a 18 mil diarios y en noviembre duplicar el total del acumulado

Recordó que a principios de junio el tiempo de duplicación era de 20 a 22 semanas, lo que significaba a que finales de agosto íbamos a llegar a los 430 mil casos acumulados. Según los datos de Salud vamos por 433 mil 339 contagios en total.

Añadió que ahora el tiempo de duplicación es de 13 semanas, lo que significa que noviembre se duplicarán los casos que hay ahorita, se podría llegar a los 850 mil contagios en total.

Señaló que el problema es que no se están haciendo las suficientes pruebas. Resaltó el dato de las un poco más de 15 mil pruebas con más de 5 mil 800 positivas, lo que es un 38% de positividad.

“Si ayer se hubieran hecho 30 mil, 45 mil pruebas se hubiera encontrado el doble o más de casos”, agregó.

Sistema saturado

Señaló que el sistema de vigilancia en Guatemala ya se saturó, “da la impresión de que el ministerio ya no tiene capacidad para hacer más pruebas, a mí me parece que lo que va a empezar a subir es la positividad y los casos no van a subir tanto porque no hay capacidad de testeo, pero si se logra mejorar la capacidad de testeo que es lo ideal, seguramente vamos a superar los 10 mil casos”.

Dijo que según una declaración del Ministerio de Salud, ellos están esperando 18 mil casos diarios.

Añadió que los casos diarios se duplicarían, pero como Salud no tiene capacidad de detectarlos, y pueda que no lleguen a 15 mil o 18 mil, simplemente porque no hay capacidad de estos niveles de pruebas.

“El problema ahorita es que ya se saturó la capacidad de testeo. Estamos hablando que en Guatemala hay que hacer en este momento 30 mil, 40 mil o 50 mil pruebas, y no me extrañaría que llegáramos a los 15 mil casos diarios”, manifestó.

Situación fuera de control

Agregó: “La situación ya se salió de control, pero nosotros seguimos insistiendo que se deben de implementar medidas, yo no se hasta cuándo va a esperar el gobierno para implementar medidas o simplemente va a dejar correr el virus”.

Indicó que “vamos tarde” y que las medidas se debieron haber implementado hace meses.

Dijo que definitivamente la vacuna urge, pero hay que tener claro que es una solución a mediano o largo plazo, pues no podemos esperar que este aumento de casos que estamos teniendo ahorita lo vayamos a superar con vacunas, ya que hay que esperar un proceso de cuatro a seis meses.

Estima que para noviembre se registren los 18 mil casos diarios, pero no cree que los datos oficiales lo vayan a registrar porque no se hacen las pruebas suficientes.

“Lo que hay que aumentar es la capacidad de testeo, hasta entonces no se puede hablar de nada más, porque de balde ellos dan proyecciones si no van a aumentar el testeo y las medidas”, insistió.

18 mil casos diarios

Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en una radio local afirmó este viernes que tienen una proyección de hasta 18 mil casos diarios de coronavirus para finales de agosto.

Aclaró que se podría vivir dicho escenario si la situación no cambia y la población no acata las medidas de prevención para prevenir el avance del virus.

Se solicitó a Salud hablar con alguien del Departamento de Vigilancia Epidemiológica para ampliar detalles de las proyecciones de contagios, pero no hubo respuesta.