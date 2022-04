Centros de vacunación contra covid-19 cierran antes del horario establecido, según ciudadanos que buscan inmunizarse

El Ministerio de Salud publicó para la capital del país un listado de centro de vacunación en los que los horarios darían inicio a las 7 horas y terminarían entre las 14 y 18 horas.

No obstante, un sondeo de Prensa Libre y Guatevisión determinaron que las horas estipuladas no se cumplieron como están anunciadas en los anuncios que acompañan esta nota informativa.

El sondeo de Prensa Libre y Guatevisión abarcó los centros de vacunación en el Campo Marte y la Guardia de Honor. Estos dos lugares anunciaban la opción para vacunarse de las 7 a las 18 horas. Sin embargo, las personas que llegaron pasadas las 16 horas se llevaron la sorpresa con que ya se había retirado el personal sanitario.

Los encargados de los lugares dijeron que ya no vacunarían, sino hasta el domingo 10 de abril, en horario de 7 a 16 horas, pese al anuncio de que sería a las 18 horas.

El ciudadanos Werner Puac, residente de la zona 1 capitalina, llegó en su vehículo al Campo Marte porque buscaba la segunda dosis de la vacuna de Astra Zeneca. Aseguró que ayer le ocurrió lo mismo que este 9 de abril. En las dos ocasiones le dijeron que ya se había retirado el personal de inmunizaciones.

“Realmente esto es un pérdida de tiempo porque pedimos permiso en nuestro trabajo para salir a vacunarnos. Es molesto, porque de otro lado nos mandaron a la Guardia de Honor, pero también estaba cerrado”, dijo.

En el mismo caso está la vecina Ana Elvira García Santos, quien llegó desde Santa Fe, zona 13 capitalina a la guardia de Honor para vacunarse junto con su hijo de 13 años.

Llegaron confiados porque les habían dicho que cerrarían a las 19 horas, pero no fue así. Ya estaba fuera de servicio este centro de vacunación desde las 16 horas.

“Es molesto porque cuesta salir. Lo único que queremos es vacunarnos. Buscamos la tercera dosis de Astra Zeneca y Phizer para su niño. Lo intentarán nuevamente el domingo y el lunes, dijo.

El caso de José Alfredo Herrera, es otro en la Guardia de Honor. Hace semanas está en busca de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero no ha hallado disponibilidad.

“Yo vivo en la capital, pero trabajo en el Puerto San José, Escuintla. Allá me han dicho que no tienen esta vacuna. La he buscado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el centro de salud local, pero no he tenido suerte”, expuso.

Es por ello que ahora en este fin de semana aprovechó para buscarla en la capital, pero tampoco ha logrado conseguirla. Aseguró que lo volverá a intentar en los próximos días.

El portavoz del Ejército de Guatemala, Rubén Tellez, aseguró: “Nosotros apoyamos con las instalaciones y el personal que ayuda a la vacunación, pero el manejo, distribución y horario depende del Ministerio de Salud. Si ellos decidieron cerrar antes, no depende de nosotros”.

Este 30 de abril vencen las últimas 876 mil 164 dosis de vacunas Sputnik V del segundo componente y las últimas también en existencia que tiene el país de la compra que se le realizó a Rusia por 8 millones de dosis, de las cuales hasta el momento se han vencido 3 millones 963 mil 044 de vacunas.

El 5 de abril de 2021 Guatemala hizo el pago a una subsidiaria del Fondo de Inversión Directo de Rusia (Rdif, por sus siglas en inglés). El país pagó Q614.5 millones por 8 millones de vacunas.

Ahora Guatemala ha perdido ya Q303 millones 569 mil 170 en vacunas vencidas. La gran mayoría de vacunas vencidas son del segundo componente.