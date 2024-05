La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) contrató a cinco proveedores de alimentos a quienes compró frutas, leche, yogurt, galletas, manías, bebidas hidratantes, hielo, tostadas, y otros productos.

Los alimentos y bebidas, según la CDAG, se entregan a los centros nacionales de acondicionamiento deportivo ubicados en las zonas 5, 9, 13 y 15 de la ciudad de Guatemala y en los de Quetzaltenango, Jalapa, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Izabal y Petén.

Este proyecto tuvo un costo total de Q3 millones 886 mil 328.59 y correspondía al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Las entidades contratadas fueron Multiservicios Pozca, Alimentos Qué Rico, S. A.; Comercializadora Internacional R&M, Los Charcos, S. A.; y Distribuidora G&G.

La Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de una verificación física en los domicilios fiscales de las empresas contratadas, el 24 y 25 de enero pasado, determinó que no cuentan con “bodegas, lugar de almacenamiento, capacidad física para almacenar, comercializar y distribuir los productos descritos en las facturas electrónicas”.

“Asimismo, se observó que tres son residencias, una oficina jurídica y una no ubicada en el domicilio fiscal”, explicó la CGC en su auditoría.

Durante la verificación de la entrega de los alimentos, la CGC denunció inconvenientes. El personal contralor llegó a los centros el 21, 22, 26 y 27 de febrero último para obtener más información, pero no fue posible. Según indicaron, por la negativa de los “preparadores físicos, encargados de los citados centros, de permitirnos el ingreso al centro y de proporcionar información y documentación”.

Según refirió dicho personal, los preparadores indicaron que las instrucciones fueron dictadas por “el gerente y subgerencia técnica”, en algunos casos vía telefónica, WhatsApp y por escrito, y se les ordenaba no proporcionar información ni documentación.

Sin certeza

La negativa de la auditoría impide que la CGC “tenga certeza que los productos alimenticios comprados fueran entregados y utilizados para los fines mencionados por la entidad”, se indicó.

Al menos seis empleados públicos avalaron la compra de dichos alimentos sin tener la seguridad de que existieran las empresas proveedoras, reveló la CGC.

El equipo de auditoría concluyó que, al no tener acceso a la información, documentación e instalaciones de los centros deportivos para la verificación de los alimentos que se compraron y pagaron por valor de Q3 millones 469 mil 936.25, no tiene certeza y evidencia de que los productos hayan sido recibidos.

Por esa razón, la CGC denunció en el Ministerio Público (MP) a nueve empleados de la CDAG, por Q3.4 millones.

La respuesta de Otto Raúl Díaz Brolo, quien fue coordinador administrativo en la Subgerencia Técnica de la CDAG y uno de los denunciados por la CGC, es que no es parte de sus funciones ni responsabilidad intervenir en el proceso de adquisición, que no está obligado a atender todo lo que la ley establece y que según su carg público no le corresponde “la verificación de la existencia física de proveedores”, por lo que solicitó que el hallazgo sea desvanecido.

Sin especificaciones

Los auditores también revisaron los vales de entrega de alimentos que estaban dirigidos a los mencionados centros deportivos y descubrieron que no especificaban las características de los productos y no tenían identificación del proveedor, así como vales extendidos posterior a la entrega. Según se determinó, esto se hacía por mes y, por lo regular, el último o últimos días del mes.