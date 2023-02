Sin escritorios, ni aulas: los videos que muestran cómo padres de familia hacen reparaciones para que sus hijos puedan estudiar durante el ciclo escolar 2023

En el patio de la escuela, los padres de familia buscaban entre la chatarra qué escritorios podrían ser reparados. Algunos no tienen respaldo, tiene hierros corroídos, o solo quedan parte de ellos.

Del otro lado, otro grupo de mamás se organizaba para construir galeras ante la falta de espacio para los estudiantes.

Así inició el regreso a clases en esta escuela del sector público, la cual pone a la vista los desafíos que tiene pendientes el Ministerio de Educación en cuanto a las carencias para acceder a una educación de calidad para los niños.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente hay al menos 1 mil 500 escuelas a nivel nacional necesitan reparaciones en su estructura y otros 5 mil 700 establecimientos carecen de acceso a agua potable y sistema de drenaje.

Ciclo escolar 2023 inicia con tropiezos

Noelia Cifuentes es madre de tres de estudiantes de esta escuela y según relató a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, uno de ellos no recibió clases por falta de escritorios. El otro, quien cursará sexto primaria, tampoco pudo porque el espacio del salón es insuficiente.

A la escuela le faltan más de 200 escritorios y al menos 150 niños no tienen dónde recibir clases por falta de tres aulas.

“No hay escritorios y nos llevaremos esos para arreglarlos, pero hacen falta porque todavía hay niños parados y no tienen donde sentarse. Es muy preocupante porque si no hay sillas, los niños no pueden regresar a clases normales”, dijo Cifuentes.

“No tenemos los fondos, pero tenemos que ver cómo hacerlo porque este año inician clases normales y yo tengo tres niños. Con uno -de sus hijos- no hay aula, no pueden recibir clases todavía; -con el- otro no hay escritorio”, agregó.

Jesús García, otro padre, también se encontraba en el lugar escogiendo entre los escritorios que una vez fueron desechados, pero a los que ahora tendrán que reciclar y hacer por sus propios medios que vuelvan a ser funcionales. “Qué se puede decir, así se vive en Guatemala”, dice ante la cámara.

Maritza Alveño, también corrió con la misma suerte y aseguró que junto a su esposo buscarán la manera de reparar los escritorios para que entonces sus hijos sí puedan recibir clases a partir del segundo día -21 de febrero-.

En tanto, los padres de sexto y quinto primaria se enfrentan a que los niños no disponen de aulas, por lo que comenzaron a construir galeras de lámina como una alternativa.

Una de las madre relató la experiencia de su hijo quien inicia sexto primaria, y quien tampoco pudo recibir clases.

“Supuestamente el gobierno tendría que apoyarnos y ampliar las aulas para nuestros niños porque son bastantes. Ellos no tendrían que estudiar así, se merecen lo mejor y yo como madre trato de darle lo mejor a mi hijo”, explicó.

Piden al Mineduc que atienda las demandas

Para Jackeline Lepe, presidenta de la organización de padres de familia, dijo que se trata de una situación “triste y lamentable” considerando que no hay inversión para los estudiantes pese a que son “el futuro del país”.

De acuerdo con Lepe, los padres han solicitado a las autoridades que atiendan las demandas y se atiendan las carencias.

“Esto no es de ahora, ha costado mucho con la aulas. Hemos tenido que salir a hacer huelga a pedir maestros y que den aulas seguras. Es lo justo, lo justo para nuestros niños”, aseveró.

El Ministerio de Educación dijo en respuesta al caso de las escuelas con deficiencias, que a la fecha se han remozado 5 mil 727 centros educativos.

Además, la cartera indicó que para este año se tienen proyectadas 3 mil 520 intervenciones en escuelas e institutos del sector público.

Con información de EFE*