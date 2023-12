Cierra ciclo escolar 2023: “Necesitamos uno o dos años más para que los estudiantes alcancen el nivel que teníamos antes de la pandemia”

Este jueves 30 de noviembre fue el último día del ciclo escolar en el sector público. Luego de la pandemia es el primer año que transcurre desde su inicio en modalidad presencial, pese a que no todos los establecimientos tenían las condiciones adecuadas para recibir a los más de 3.1 estudiantes inscritos -dato preliminar oficial-.

Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, menciona que el regreso a las aulas no fue tan fácil no solo por retrasos en el aprendizaje sino también porque muchos niños no tenían la experiencia de la convivencia social escolar.

Pese a esos inconvenientes se logró avanzar, aunque el tiempo no fue suficiente para nivelar esas destrezas y habilidades que los estudiantes no alcanzaron por el cierre prolongado de las escuelas como medida para prevenir el contagio del covid-19.

“Estamos tratando de recuperarnos, pero aún falta. Para recobrar el tiempo perdido necesitamos uno o dos años más para que los estudiantes alcancen el nivel que teníamos antes de la pandemia”, dice la directora de una escuela en la zona 18 capitalina.

Menciona que a los estudiantes les costó retomar contenidos básicos, como hacer una suma o una resta, lo que obligó a los docentes tomarse el tiempo necesario para repasar esos puntos. “El primer bimestre lo trabajamos en repaso del año anterior y, aun así, había alumnos que se quedaban rezagados y no podíamos avanzar hasta que todos comprendieran bien los temas”, agrega.

Esto llevó a que el proceso de enseñanza fuera lento este año, y los resultados de la última prueba diagnósticas que el Mineduc hizo a los estudiantes son un claro ejemplo. En la primaria solo cuatro de cada 10 niños demostraron tener los aprendizajes que establece el Currículo Nacional Base (CNB) en Matemática, Escritura y Lectura.

Mientras que la puntuación en los niveles de básicos y de diversificado fue menos alentadora. En Matemáticas y Escritura solo dos de cada 10 resultaron bien calificados, en Lectura llegó a tres.

Los resultados de los graduandos del 2022 muestran también ese retroceso en el aprendizaje. En Lectura el desempeño descendió 6.21% comparado con el logro que alcanzaron en 2019. Los resultados en Matemáticas mostraron una mínima mejora de 0.4%. ¿Cómo está el nivel de los estudiantes del último grado de diversificado? Eso se sabré en la prueba del próximo año.

Desafío docente

Es en este punto la maestra Lucrecia Gramajo señala que “este ciclo escolar fue bastante difícil trabajar con los alumnos por la falta de conocimientos que tenían en varias áreas, especialmente en Matemáticas y Comunicación y Lenguaje”.

Elizabeth Valenzuela, también maestra, agrega que otro contratiempo fue que los padres de familia retomaran la rutina de enviar a sus hijos a la escuela, y que continuaran con el apoyo que les dieron a los niños durante la pandemia.

De acuerdo con el artículo 58 del reglamento de la Ley Nacional de Educación, el calendario escolar debe tener como mínimo 180 días efectivos de clases, lo que se contempló para este 2023, pero por bloqueos en carreteras la presencialidad fue suspendida en varios departamentos, y la opción fue trabajar de nuevo a distancia, modalidad que para los establecimientos públicos continúa siendo un reto por la falta de conectividad para estudiantes y maestros, principalmente en la provincia.

No hay que obviar que este fue un año electoral y más de 2 mil 500 centros educativos se convirtieron en centro de votaciones, por lo que estudiantes no asistieron a las aulas por varios días.

Las condiciones climáticas también afectaron a la suspensión de clases y el último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) es que debido a las lluvias se dañaron 90 establecimientos educativos, de estos unos 60 corresponden al último temporal. El departamento más afectado fue Izabal.

Qué mejorar en 2024

Spross indica que será clave para el próximo año realizar de nuevo pruebas diagnósticas a los estudiantes para conocer si el nivel de destrezas y habilidades que tienen corresponde al grado que cursarán.

De esa cuenta también es importante continuar con “un buen plan de recuperación y aceleración de los aprendizajes” y apoyar a los docentes con estrategias eficaces para su formación.

Será importante retomar esquemas de acompañamiento a los estudiantes y trabajar de manera personalizada con aquellos que estén por debajo del nivel de las destrezas requeridas.

Como una medida para compensar esas deficiencias es que el Mineduc instruyó el año pasado y este que los graduandos se enfocaran en dar tutorías a los alumnos que mostraban complicaciones en el aprendizaje, esto contribuyó a disminuir la cantidad de reprobados en este 2023, según los docentes.

Agregan como punto importante para contribuir en esa recuperación de conocimientos en el 2024, que el Mineduc entregue los libros de texto desde el comienzo del ciclo escolar, pues este año llegaron a las escuelas en el segundo semestre, además que no se contó con material para todos los grados. Esto limita las herramientas que docentes y estudiantes tienen dentro de las aulas para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.