Citas para tramitar pasaporte se programan para el 2022, mientras mercado negro las ofrece hasta por Q1 mil

La pandemia rebasó las capacidades de varias instituciones gubernamentales que no han podido ponerse a la altura de las circunstancias para continuar con los servicios que dan a la población, unas más otras menos.

El IGM, al igual que el resto de las instituciones que prestan servicios, tuvieron que reducir sus aforos para evitar la propagación del covid-19, esa es la razón de las citas que, todo apunta, se seguirán utilizando, al menos en el corto plazo.

Otras instituciones como Maycom que se encarga de emitir licencias de conducir han sorteado de mejor manera la pandemia, y aunque también trabajan a través de citas para renovar o tramitar por primera vez los documentos, estas se extienden en la misma semana y al llegar a la institución el trámite no pasa de los 45 minutos.

Un usuario del IGM que quiso ser citado solo como Jimi contó que necesita renovar su pasaporte puesto que tiene la intención de viajar al Reino Unido, pero que ingresó al sitio en internet donde se hacen las citas el pasado 27 de septiembre y el sistema se la programó hasta para finales de junio del 2022. Por esa razón no duda en calificar el servicio como “pésimo”.

“Es una institución de Gobierno, tienen que agilizar los trámites. Son empleados públicos y se les paga por trabajar”, reclamó Edgar Asij, otro usuario, quien desea viajar a Panamá para visitar a un pariente, ya pagó por el pasaporte, pero en la página de citas aparece que no hay disponibles, por el momento.

“Lo peor es que no contestan las llamadas”, dijo el usuario, que intenta hacer su trámite en la sede del IGM en Petén.

Hasta para un año

Karin Canales es una mediana empresaria que quería viajar fuera de Centroamérica para gestionar los derechos de instalar una franquicia en Guatemala. Sin embargo, esta semana intentó programar una cita y se dio cuenta que hay disponibles hasta para octubre de 2022.

Esto la molestó porque ella pagó por el valor de los pasaportes suyo y de su hija —unos Q780—, pero si hubiera sabido que no había citas en el corto plazo mejor hubiera decidido invertir en otra cosa o programar viajes solo a los países centroamericanos donde se puede ingresar solo con el DPI.

“Le están cobrando a uno por un servicio que no le prestan, para mi eso es un robo y resulta que cuando pongo mi denuncia en la Diaco —Dirección de Atención al Consumidor—, me dicen que por ser una institución del Gobierno no procede. ¡¿Qué corona tienen?!”, cuestionó Canales.

La entrevistada dijo que, boletas en mano, se dirigió a la sede central de Migración de la zona 4 a preguntar “cómo era posible que le dejaran cita para un año después”, y aseguró que un trabajador le confirmó que no había ninguna disponible antes porque el Ministerio de Salud constantemente llega a vigilar los aforos.

Q17 millones 925 mil es el monto del contrato firmado con la firma ICard Solutions para proveer de 500 mil cartillas para pasaportes.

Lo que sorprendió, y hasta cierto punto enfadó más a Canales, fue que el mismo trabajador le sugirió que averiguara quién podría ayudarla porque han llegado personas “con citas compradas” y consiguen hacer el trámite más rápido. En las redes sociales se pueden encontrar esos ofrecimientos que cobran hasta Q1 mil por conseguir una cita, aseguró la afectada.

En una búsqueda rápida en Facebook se localizó por lo menos a dos personas que ofrecen dicho servicio. “¿Pasaportes urgentes, necesitas viajar y tu cita esta para el otro año? Nosotros te la damos el día que quieras”, dice uno de los anuncios, donde se ofrece el trámite por Q675.

Denuncias

Al respecto, el IGM instó a la población a denunciar cualquier irregularidad o anomalía, y dijo que el número telefónico para recibir denuncias —42149091—, vía llamada o WhatsApp, ha tenido buena aceptación, ya que también se puede hacer de forma anónima y los usuarios pueden tener la certeza de que se dará seguimiento a cualquier denuncia o queja.

“Gracias a información que nos brindan se ha obtenido datos de personas que han intentado engañar a los usuarios, por lo que se han colocado las denuncias respectivas en el Ministerio Público”, afirmó Alejandra Mena, vocera de la institución.

Desde el 4 de junio, día en que se dio a conocer el número telefónico, se han recibido casi 400 llamadas de Guatemala y del extranjero, para denunciar irregularidades o para pedir orientación, añadió.

Ampliación

Mena no respondió hasta cuántos días después de agendar las citas se están programando, pero indicó que el calendario de citas cambia “a cada minuto” por la alta demanda y que el número de boleta de depósito por el pago del pasaporte es uno de los requisitos del sistema para programar la cita.

Dijo que la institución sí atienden urgencias, cuando una persona necesita viajar y su cita está muy espaciada. En esos casos deben demostrar, a través de la compra de un boleto aéreo, la cita en una embajada o cualquier otro medio, que requieren del pasaporte. Asimismo, dijo que las citas para la renovación del documento mediante una calcomanía se extienden de manera inmediata.

La portavoz aseguró que el calendario de citas “está resguardado para prevenir el uso inadecuado de personas inescrupulosas que solían aprovecharse de los usuarios”. “El sistema es muy seguro y casi imposible de alterar”, destacó Mena.

Explicó que actualmente se programan 340 citas diarias respetando el aforo que permite el Ministerio de Salud, pero que “se estarán implementando acciones para ampliar la capacidad productiva del centro de emisión de pasaportes”.

Recientemente la sede central tuvo que cerrar sus instalaciones por unos días, debido a que, por casos de covid-19 detectados tuvieron que desinfectar las instalaciones. Sin embargo, el IGM aseguró que, a las personas que tenía cita esos días se les atendió en una plaza comercial ubicada en la zona 9.

Mena dijo que la demanda de pasaportes en estos días “es normal”, y garantizó que hay suficientes cartillas para garantizar la extensión del documento tanto en el país como en los consulados de Guatemala en el extranjero.