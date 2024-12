Clima en Guatemala continúa frío y con lluvias dispersas por sistema de alta presión el 21 y 22 de diciembre

El instituto meteorológico pronostica temperaturas bajas de 2° C a 4° C en el altiplano occidental.

Frío en horas de la noche y madrugada en los altiplano central y occidental se prevé para el 21 y 22 de diciembre, según el boletín elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El Insivumeh afirma que el viento frío del norte varía entre ligero a moderado, además se podrían desarrollar lloviznas y lluvias dispersas en el norte y centro del territorio.

Las autoridades alertan que los suelos en el norte, Franja Transversal del Norte y la región del Caribe se encuentran saturados, por lo que no se descarta crecidas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.

La institución informa que continúa la influencia de un sistema de alta presión en el norte y centro de Guatemala.

Para el viernes 20 de diciembre, el Insivumeh da a conocer que los nublados en el norte y Caribe persisten con posibles lluvias.

La velocidad del viento norte podría variar entre los 35 a 45 kilómetros por hora en altiplano central y valles de oriente.

Las autoridades recomiendan abrigarse durante la noche y madrugada, así como protegerse de las precipitaciones.

Las temperaturas mínimas más bajas del 19 de diciembre se registraron en Quetzaltenango con 10.4° C, Huehuetenango con 14° C y Alta Verapaz con 14.4° C.

Temperaturas máximas para el fin de semana