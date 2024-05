El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh) informó que la entrada de humedad desde el océano Pacífico promoverá el desarrollo de nubes con lluvia en Bocacosta, Occidente y Pacífico.

Sin embargo, las temperaturas muy altas siguen a escala nacional.

En el Altiplano Central y Valles de Oriente no se descartan lluvias locales, principalmente en áreas montañosas.

"Mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, así como en la parte de Chiapas, por lo tanto, continuamos bajo la influencia de baja presión", comentó el pronosticador del Insivumeh, César George.

Temperaturas máximas

La perspectiva climática elaborada por la institución meteorológica para la semana del 13 al 17 de mayo pronostica las siguientes temperaturas máximas por región:

Meseta Central: entre 32° C a 34° C

Ciudad de Guatemala: entre 30° C a 32° C

Región del Motagua y Valles del Oriente: entre 41° C a 43° C

Norte (Petén): entre 40° C a 42° C

Caribe: entre 35° C a 37° C

Alta Verapaz: entre 34° C a 36° C

Altiplano Central y Occidental: entre 27° C a 33° C

Pacífico: entre 36° C a 38° C

Por regiones

A partir de este lunes hasta el viernes 17, la institución climática espera que se presentan las siguientes condiciones:

Meseta Central : Áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, pocas nubes alternando con parcialmente nublado, ambiente cálido y brumoso. En horas de la tarde y noche se desarrollarán más nubes, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

: Áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, pocas nubes alternando con parcialmente nublado, ambiente cálido y brumoso. En horas de la tarde y noche se desarrollarán más nubes, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica. Pacífico: Insivumeh prevé poca nubosidad, ambiente cálido con humo, incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche en Boca Costa y Suroccidente, con posibilidad de lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.

Petén: Niebla o neblina en la mañana con ambiente cálido y brumoso, poca nubosidad. Desarrollo de nubes durante la tarde y noche.

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte: Niebla o neblina en la mañana y noche. Se espera poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, así como ambiente cálido y brumoso con probabilidades de lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Región del Motagua y Valles de Oriente: Neblina en las primeras horas del día. Ambiente cálido y brumoso. Incremento de nubes en la tarde y noche con posibilidad de lluvias dispersas.

El Insivumeh registró durante la tarde del domingo las temperaturas máximas en Zacapa con 42.5° C, Petén con 42.2° C, San Marcos con 38.4° C, Retalhuleu con 36.6° C e Izabal con 35° C.