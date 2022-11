Clima en Guatemala: Insivumeh informa sobre los frentes fríos que afectarán al país de diciembre a marzo

César George, jefe de Meteorología del Insivumeh, señaló que la temporada de ciclones finalizará el 30 de noviembre, por lo que ya no constituye alguna amenaza de tormenta tropical.

A pesar de eso George, indicó que otros años se ha visto que durante diciembre se han formado tormentas tropicales, pero no han afectado a Centroamérica, por ello, por el momento no hay amenaza.

Lo que pronostica el profesionales la presencia de frentes fríos, de los cuales Guatemala espera entre 13 y 16 durante la temporada de diciembre a marzo. Este martes 15 de diciembre se prevé el ingreso de uno.

La temporada fría en el país impactará a varios departamentos, con especial impacto en diciembre y enero.

Añadió que durante los dos meses más gélidos se presentarán entre cuatro a seis frentes fríos mensuales.

Los departamentos con temperaturas más bajas serán San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán, en los cuales el Insivumeh pronostica temperaturas de -6 a -4 grados, mientras que en el altiplano central presentará un estado climático de entre -3 a -1 grados y la ciudad capital estará entre 8 a 10 grados.

El incremento de la velocidad del viento norte podría llegar a 60 km/h en la ciudad capital, y donde se encañona, entre 80 y 100 km/h.

El Insivumeh recomendó que para esta temporada de frío la población se abrigue lo mejor posible, en especial en horas de la noche y madrugada.

Lluvias

George indicó que el Insivumeh pronosticó un frente frío de características débiles para el fin de semana, lo que ha favorecido la presencia de lluvias en Petén, la Franja Transversal y el Caribe del país.

Estos tres sectores, indica el pronosticador, no cuentan con época seca definida, por lo tanto, las lluvias se presentarán por el resto del año.

El ingreso del frente frío pronosticado por el Insivumeh para el martes 15 aumentará la posibilidad de lluvias en regiones del norte al centro del país.

Añadió que, en Izabal, Franja Transversal del Norte y Petén se prevén entre 15% y 25% más de lluvias de lo que suele llover en todo el año.

En el norte está vulnerable por las lluvias que pueden presentarse asociadas a los frentes fríos y al menos tres departamentos están en riesgo por la saturación de suelos, dónde ha llovido más de lo normal, señaló el experto.

Lea más: Licencias de conducir en Guatemala: Maycom anuncia que ya se puede tramitar o renovar el documento sin agendar cita

“Es recomendable informarse de los albergues disponibles por parte de Conred, esto con respecto a las posibles inundaciones en la parte norte”, afirmó George.

Asimismo, George recuerda que Guatemala se encuentra bajo la influencia del Fenómeno de la Niña que inició en el 2020 y persiste en 2022. “Las anomalías de temperatura siguen frías a -1 grado, prevemos que este Fenómeno de la Niña podría persistir hasta principios de año” agregó.

Lea también: Capturada dos veces en 48 horas: estadounidense es detenida por transporte de piezas arqueológicas (unas las intentó sacar por el aeropuerto)

Recomendaciones

George compartió algunas recomendaciones para varios sectores e instituciones para estar preparados ante las posibles situaciones que puedan presentarse durante la época de frío en Guatemala.