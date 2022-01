Cobro por uso de plataformas virtuales y de mascarillas con el logotipo del colegio: denuncias en ciclo escolar 2022

Las inconformidades aparecen publicadas en las redes sociales y se escuchan en los espacios públicos, sin embargo, quejas formales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) solo han llegado ocho -tres por cobros indebidos, una por no extender factura, dos por útiles escolares, una por no entregar papelería y otra por cobro de uso de plataformas-, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta una.

Por la pandemia del covid-19 y la modalidad híbrida que los establecimientos educativos deben implementar en este ciclo escolar, las quejas de los padres de familia ya no son solo por incremento en el pago de la inscripción y la colegiatura, las denuncias ahora también son por cobros de uso de plataformas virtuales y libros digitales, seguros para computadoras, adquisición de mascarillas con logos de colegios, compra de insumos como alcohol en gel, entre otras.

Pese a que el ciclo será híbrido -que los estudiantes recibirán clases a distancia y presenciales-, el uso de uniforme no es esencial, sin embargo, las denuncias también son porque algunos establecimientos exigen adquirir la vestimenta. Teniendo en cuenta esta modalidad de enseñanza, el aumento en las tarifas de servicio de bus es otra de las inconformidades.

El que las quejas no hayan llegado a la Diaco se debe, según Carlos Vásquez, vocero de la institución, a que el regreso a la presencialidad aún es “incierto” para muchos establecimientos, pues el acuerdo ministerial 6-2022 del Ministerio de Salud señala que los centros educativos en municipios en alerta anaranjada y amarilla pueden adoptar el modelo híbrido -hay 318 municipios en este nivel de alerta-, siempre que cumplan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, y no todos tienen la capacidad de llenar los requisitos.

Vásquez menciona que los únicos cobros autorizados en la educación privada es la inscripción y la mensualidad. “Todo lo demás debe ser de manera voluntaria y no necesariamente es ilegal”, dice, siempre que el padre de familia esté de acuerdo en realizar un pago extra, eso sí, deben entregarle factura por ese servicio adicional.

Hasta ahora son pocos las quejas que la Diaco a recibido relacionadas a colegios, pero el ciclo escolar está comenzando, y en los próximos días podrían incrementarse el número.

Durante el 2020 se recibieron 2 mil 220, la mayoría relacionadas con cobros indebidos. El año pasado la cifra se redujo en un 76.4 por ciento, pues se reportan 525 quejas, tan solo en noviembre y diciembre fueron 22, de las cuales 15 no están documentadas, las demás son por incremento en la mensualidad, por mal servicio, por no entregar papelería y por gastos de graduación.

El Mineduc por el momento no tiene reporte de quejas por cobros indebido por parte de los colegios en lo que ha transcurrido del 2022. Según Rosa Jacinto Iboy, de la Dirección Departamental Guatemala Norte, suelen recibir reportes relacionados a que los colegios no entregan papelería, incremento de colegiaturas no autorizadas cobros y por gastos administrativos.

Señala que en estos momentos “no se le puede pedir al padre de familia incurrir en gastos innecesarios, como mascarillas con logo, o libros de texto y uniformes”. El cobro por el uso de plataformas virtuales no está autorizado, como tampoco de recursos educativos considerados no esenciales.

¿Cuál es el camino para denunciar?

Jacinto Iboy menciona que la ruta para hacer la denunciar en el Mineduc es a través del supervisor educativo que corresponda al área en que se ubique el establecimiento, hacer la queja ante dicha persona para que la eleve a la dirección departamental. Esta sería la vía más ágil, sin embargo, también pueden hacerlo a través del buzón de quejas.

Mientras que Diaco tiene cuatro mecanismos para recibir las quejas, una es a través del centro de llamadas 1544; se puede hacer en línea en el sitio www.diaco.gob.gt; la otra opción es de manera presencial en las sedes departamentales, y también a través del libro de quejas. Acá las personas dan su nombre, número de identificación, dar el nombre del establecimiento que está violentando sus derechos como consumidor y lo que solicita como reparación.

También se reciben denuncias ciudadanas, pero estas son anónimas, los reportes se toman en cuenta para realizar supervisiones, pero no se les da prioridad.

La Diaco menciona que, al momento de la inscripción, los colegios deben de dar información veraz, clara y oportuna a los padres de familia sobre el mecanismo de educación que se seguirá durante el año escolar.

Cuotas elevadas

Vásquez indica que el aumento en las cuotas de inscripción y colegiatura es un tema que le corresponde al Mineduc, pues es quien lo autoriza.

Las autoridades de Educación señalaron ayer en el Congreso de la República que la cartera autorizó a 278 centros educativos privados el incremento de dichas cuotas. Cada tres años, indicaron, los colegios tienen permitido realizar un aumento del 15% en la mensualidad e inscripción, pero esto debe ser avalado por el Mineduc.

Al revisar la lista colegios que obtuvieron el permiso de cobrar más, hay unos cuya colegiatura supera los Q6 mil y la inscripción es igual de costosa.

Para verificar que los establecimientos educativos privados no hagan cobros indebidos, este jueves la Diaco, el Mineduc y la PDH tendrán una reunión interinstitucional para coordinar jornadas de supervisión en los departamentos y la capital.