El plan Antigua Peatonal se llevó a cabo por este segundo domingo de Cuaresma en medio de críticas de comerciantes y restauranteros que aseguran que les ha afectado en las ventas.

Aun así, explican, que apoyan la medida, pero requieren ser escuchados para mejorar el plan que todavía tiene otros domingos por llevarse a cabo.

Ana María de González es propietaria del restaurante Puerta Once, que está en la 1a calle poniente de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cerca de la iglesia La Merced. Asegura que debido al plan Antigua Peatonal, “las ventas se vinieron abajo los domingos, que era cuando se vendía más. El consumo bajó a poco más del 50 por ciento”.

Según De González, los negocios que están alrededor del parque central no han sufrido tanto como los que están lejos. “Ellos tienen clientela, pero en los alrededores no, ya se imagina que más lejos, seguro están más bajos”, expuso.

La propietaria de Puerta Once asegura que el primer domingo de Cuaresma fue malo, y el de hoy – 25 de febrero – "bajamos hasta un 25 por ciento en el caso de los desayunos".

“Llegamos a las 11 horas con menos gente. Creo que quienes más se han beneficiado son los que están cerca del parque central”, argumenta.

Mirta Choc, gerente de servicio del café Condesa, indicó a Prensa Libre y Guatevisión que en los últimos dos domingos han visto de todo. “Los turistas que ya están en Antigua han salido a caminar, a conocer, a explorar la ciudad. Sin embargo, con que sea peatonal ha afectado a otros ciudadanos que son de la capital, u otros departamentos, porque deben dejar lejos sus carros, en parqueos de la municipalidad o privados. Eso les ha afectado para venir al centro de la ciudad”, expone.

La gerente es de la opinión que las autoridades municipales deben mantener una estrecha comunicación con los distintos sectores productivos de Antigua. “Hay que sentarse y platicar. Queremos ser escuchados”, exclama.

“Antigua Peatonal es buena, pero deben escuchar a los comercios, a los restaurantes, porque a las 7 horas de este domingo 25 de febrero no había gente en Antigua. Es curioso porque mucha gente madruga, llega a desayunar y luego ve las procesiones”, recuerda Choc.

Para la gerente de Café Condesa deben mejorar el acceso a la ciudad, porque por ahora no se pueden parquear o no dejan parquearse. Además, porque no permiten ir a dejar a los trabajadores a sus puesto laboral y limitan también a los proveedores.

“Muchos proveedores ya no quieren llegar a la Antigua porque argumentan que el cierre peatonal les está afectando”, reitera Choc.

Para la gerente es importante que este proyecto no se convierta en una “dictadura, sino que haya consensos, para que se pueda beneficiar a todos y, por supuesto, conservar la ciudad”.

Pide compresión a plan piloto

El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, dijo estar contento por cómo los vecinos pueden llegar a la ciudad colonial de otra forma.

“Este plan lo echamos a andar porque Antigua es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo hicimos para aprovecharla para caminar. Hay muchos parqueos, hay buses que circulan en el perímetro para acercar a los visitantes a la ciudad”, expone.

El edil asegura que la Antigua está abierta, “les da la bienvenida para vivirla en forma distinta”.

Asturias reconoce que es un plan piloto que trae muchos desafíos. “Tenemos comunicación con todos los sectores. Domingo a domingo lo vamos a mejorar. Todo antigüeño puede acceder a hoteles y otros comercios sin problema”, expresa.

Este es uno de los parqueos municipales habilitados para trasladar a los turistas que llegan a la Ciudad Colonial durante los domingos de Cuarema. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

Asturias deja claro que cada martes, luego del domingo de Cuaresma, se acercan a la gente, a los comerciantes, restaurantes y todo el sector productivos, para hacer una retroalimentación y tomar nueva medidas.

“La idea es ir haciendo las mejoras para que todos ganen, sean vecinos, comercios y visitantes”, manifiesta el alcalde antigüeño.

Asturias pidió paciencia, y señaló que si deben hacer cambios los harán. “Poco a poco, el enfoque se hará distinto, pero es necesario llevar a cabo este plan para vivir de una forma distinta”, relata.

“Son cambios que se tienen que dar, porque se han hecho en otras ciudades. Es para beneficio de todos. Se pueden acercar al ayuntamiento para aclarar dudas”, añade.

Asturias llamó a los guatemaltecos a visitar la Antigua Guatemala y todas las aldeas o los diferentes municipios aledaños. “Hay un círculo en donde se pueden parquear, ya sean privados o públicos, pueden acceder”, opina.

Felipe Hernández, director de comunicación social de la comuna de Antigua, resalta que este segundo domingo de Cuaresma ha llegado más gente en relación con el primero.

Incluso, argumenta, a pesar de que cerraron la carretera RN10 una vez más por la tradicional procesión de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano, las personas llegaron para presenciar las actividades religiosas.

“Antigua Peatonal sigue la tendencia de un producto nuevo. Es un plan extenso, ambicioso y siempre hay que afinar cosas. Buscamos que sea inclusivo. Buscamos mejorar cada vez más”, explica.

Según Hernández han sostenido reuniones con el sector privado, y nos han hecho saber sus posturas. “Hemos hablado para mejorar todo. La idea es que no se afecte a nadie. Queremos incluirlos a todos”, expuso.

Por ahora la autoridad local asegura que han movilizado a más de seis mil personas a la zona central y también han logrado contener los hechos delincuenciales y violentos en el área.

Disponen de ocho buses colectivos con los que trasladan a las personas a los puntos turísticos de Antigua. Cada bus tiene una capacidad para 25 personas. Además, cuentan con tres buses eléctricos en los que transportan a la gente en forma gratuita.

“El tercer domingo será mejor” asegura el comunicador social de la Antigua.