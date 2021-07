Comienza vacunación contra el coronavirus para catedráticos de la USAC

Sara Salazar, auxiliar de cátedra de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, recibe vacuna Sputnik V contra el covid-19. (Foto Prensa Libre. Carlos Hernández Ovalle)

Los docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)empezaron a ser vacunados contra el coronavirus como parte del Plan Nacional de Vacunación, según se informó este lunes 5 de julio.

Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la USAC, informó que el centro de vacunación está ubicado en el edificio S12 del campus central de esa casa de estudios y está bajo administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Explicó que la vacunación es para los docentes de esa casa de estudios, a quienes se les está aplicando la vacuna Sputnik V.

Refirió que han agrupado a las unidades académicas para que bajo orden puedan ser inmunizados.

También dijo que están gestionando para que la USAC sea tomada en cuenta para vacunar al personal administrativo.

El primer vacunado

Axel Arango, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fue el primer catedrático en ser vacunado en la USAC.

Dijo que decidió inmunizarse para prevenir contagio de covid-19 y también para minimizar los síntomas, si en dado caso saliera positivo.

Claudia Gatica, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, expresó que inmunizar a los catedráticos es una excelente medida, pues al momento de que regresen las clases presenciales van a estar en contacto con muchos estudiantes y muchas personas del ámbito educativo.

Explicó que al principio tuvieron que esperar un poco mientras se descongelaban las vacunas, pero luego todo fue muy rápido.

Sara Salazar, auxiliar de cátedra de la Facultad de Ciencias Químicas, dijo que la medida es buena tomando en cuenta que el sector educativo es de los que más ha sufrido durante esta pandemia y al inmunizar a los docentes poco a poco se puede ir retornando a la normalidad.

Invitó a los docentes a asistir al puesto de vacunación y así lograr que en breve las clases y la vida puedan volver a la normalidad.

“Yo tomé la decisión de vacunarme por mi familia. Soy una persona joven como muchos que me están viendo y dicen no me va a dar fuerte, pero tenemos abuelos, padres, hermanos que son más grandes que nosotros y por conciencia social deberíamos vacunarnos”, dijo Salazar.

7 mil 200 vacunados en la semana

Este centro de vacunación del IGSS en la USAC espera inmunizar a 7 mil 200 personas durante la presente semana.