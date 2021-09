Comienzan brigadas de pruebas y vacunación contra el covid-19 en la ciudad

Guatemala rebasa los 12 mil muertos por covid-19 y los centros hospitalarios más importante y los acondicionados para atender a los pacientes infectados por este virus están colapsados y no tienen insumos. La enfermedad sigue ganando terreno, lo cual preocupa a la comunidad médica y científica del país que ha pedido al presidente Alejandro Giammattei y al Congreso medidas más drásticas para mitigar el aumento desmedido de los casos positivos.

Adelantó también que las limitaciones de movilidad les permitirán comenzar a implementar una estrategia con brigadas para detectar contagios e inyectar vacunas de forma masiva en sectores con alta densidad poblacional.

“Comenzaremos con brigadas multidisciplinarias bien identificadas y conformadas con personal médico y de seguridad que serán previamente anunciadas para realizar pruebas de diagnóstico masivas, quienes den resultado positivo recibirán el kit de tratamiento gratuito ambulatorio y quienes resulten negativo y tengan más de 18 años será vacunados ahí mismo sí así lo desean”, afirmó el mandatario.

Rubén Tellez, portavoz del Ejército, explicó que las fuerzas armadas apoyarán este proceso y desde este viernes 3 de septiembre comenzarán en Villa Canales, Villa Nueva, Petapa y Bethania desde las 18 horas. Aunque los expertos y médicos han reiterado que toda la población del país debe tener acceso a las pruebas y vacunas contra el covid-19 estos lugares están concentrados en el departamento de Guatemala.

“Lo que se busca es llevar la vacuna a las casas ahora que las personas estarán con restricciones en su movilidad, recordemos que comienzan mañana sábado a partir de las 8 de la noche y en ese horario las brigadas móviles estarán buscando a las personas en su casa”, dijo Tellez al Canal del Gobierno.

Centros de vacunación

Un análisis presentado por el Laboratorio de Datos de covid-19 destaca que, los centros de vacunación se concentran en lugares donde frecuentan personas de clase media y media alta, por lo que enfatizan que las vacunas deben ser extendidas a todo el país y el proceso debe ser más equitativo.

Además, destacaron que más de la mitad de la población con estudios universitarios ya está vacunada, pero la brecha se marca en el grupo poblacional con educación primaria o inferior que ha sido inmunizada solo el 10 por ciento.

En opinión de Alicia Chang Cojulun, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), esta medida es positiva porque se tendrá más alcance para hacer pruebas e inyectar vacunas en los lugares que visiten las autoridades.

Lea también: 40% de guatemaltecos estaría fuera del plan de vacunación contra el covid-19, las desigualdades que persisten en el país son parte del problema

“Espero que tenga un impacto importante sobre la transmisión de la enfermedad, que a pesar de que no logramos cerrar el país, que a través de esas brigadas se pueda rastrear mejor los casos para detener los contagios”, resaltó la infectóloga.

Pero reiteró que deben llegar a comunidades lejanas de la capital, no se deben quedar en las cabeceras municipales porque, las pruebas y las vacunas deben ser accesibles a las personas que no logran llegar por si solos a los centros de vacunación y de pruebas de covid-19.

“Sabemos que en la zona 18 o Mixco son zonas donde hay densidad poblacional bien alta, por lo que en esas zonas son las que deberían tener mayor énfasis, pero también en aldeas y caseríos porque enfrentan muchas barreras y no solo físicas, sino también lingüísticas por lo que no se les puede comunicar bien la información”, indicó.

Disparidades en la vacunación

Diálogos hizo un informe sobre Disparidades del proceso de vacunación contra la covid-19 por lo que hace que el registro sea impreciso y desigual. Sofía Montenegro, investigadora social de la organización, resaltó que, hay que utilizar otra estrategia para alcanzar a más personas y vacunarlas, porque recientemente actualizaron el tablero de disparidades y establecieron que existe una diferente bastante notoria en el ritmo de la vacunación.

Lea también: Por qué aumentan los casos conforme avanza la vacunación

“El municipio de Guatemala está llegando al 76 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, pero al mismo tiempo tenemos otros municipios en donde no han llegado ni siquiera al 10 por ciento de la población. Eso refleja que en parte las han concentrado las vacunas en centros de vacunación y no responde a una lógica de la densidad poblacional y no ha respondido la demanda y la oferta que se ha tenido como los centros comerciales”, explicó Montenegro.

Ve con buenos ojos la implementación de las brigadas para resolver las disparidades, pero se debe tomar en cuenta que, en las últimas semanas han notado que la cantidad de personas de segunda dosis aplicadas superan a las que se inyectan la primera dosis, lo cual podría indicar que hay una desaceleración porque están completando su esquema de vacunación, pero no se están captando nuevas personas para que pongan la primera dosis.