Cómo es la situación en San Martín Jilotepeque que cerró para detener el avance del covid-19

Vendedores se oponen al cierre de San Martín Jilotepeque para detener el avance del covid-19. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Los casos de covid-19 en Guatemala se han incrementado en los últimos días con cifras que superan los 2 mil diarios.

El reporte del Ministerio de Salud de este 8 de julio de cuenta que en las últimas horas se detectaron 3 mil 69 nuevos contagios.

Esto ha obligado a algunos municipios a imponer medidas más estrictas para prevenir, tal es el caso de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, que instaló cordón sanitario.

Prensa Libre efectuó un recorrido por este municipio, donde vecinos están divididos en opiniones ante el cordón sanitario y cierre total de San Martín Jilotepeque por cuatro días.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dictaminó que nadie entra y nadie sale del municipio más grande del departamento de Chimaltenango, esto ante un repunte de contagios de coronavirus.

Situación en el municipio

Según el alcalde, Bartolomé Chocoj Caney, en las últimas semana el coronavirus ha dejado 14 muertos, 98 contagios activos confirmados y 180 personas en cuarentena como casos sospechosos.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico, San Martín Jilotepeque actualmente se encuentra en color naranja, el único con esta denominación en el departamento.

Según el Instituto Nacional de Estadística, este municipio tiene 92 mil 103 habitantes y el Ministerio de Salud ha efectuado 2 mil 557 pruebas de coronavirus y el tablero refleja que 528 han dado positivo desde el inicio de la pandemia; sin embargo, estos datos no concuerdan con el área de Salud que registra 1 mil 190 casos positivos.

El último registro del semáforo epidemiológico, que abarcó del 11 al 24 de junio, en ese municipio se habían realizado 148 tamizajes y 19 salieron positivos, lo que reflejó una positividad del 12.84% por cada 100 mil habitantes.

Pero según el jefe edil, estos datos están atrasados y ahora hay una positividad mayor al 23% lo que provocaría que ya estén en alerta roja, por esto declararon alerta a escala municipal.

Según las autoridades, declarar cordón sanitario y cierre total del municipio se da principalmente por qué colinda con cinco municipios que actualmente se encuentran en alerta roja, entro estos la cabecera.

Cumplir protocolos

El alcalde Bartolomé Chocoj Caney manifestó que la decisión se sustenta en un análisis de la situación del covid-19, pues se ha aumentado el número de fallecidos. Añadió que es importante cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno central, aunque se había entrado a una etapa de relajamiento.

Indicó que la información de la decisión tomada ha sido notificada a las autoridades correspondientes que se encargarán de poner las sanciones o multas correspondientes para que se cumpla con lo establecido.

Añadió que los jueves es cuando más personas se aglomeran en el mercado local, por lo que construyen otro recinto.

Dijo que algunas familias se oponen a las medidas de prevención, aunque otros pobladores están de acuerdo, pues se pretende reducir los focos de contagio.

Hay vecinos que trabajan fuera del municipio y eso ha originado que el virus llegue a los caseríos.

Alcalde

Fechas del cierre

El cierre total de San Martín Jilotepeque y cordón sanitario estará vigente desde este jueves 8 de julio al domingo 11, mientras que a partir del lunes 12 de julio se volverán con los cordones sanitarios y cierre temporal en los cuales se puede circular únicamente mediodía.

El lunes 12 de julio se esperan nuevas medidas por parte del COE.

En San Martín Jilotepeque, martes, jueves y domingo son los de mayor movimiento de la economía informal porque muchos se reúnen al centro de la plaza a vender sus productos.

En este punto coinciden comerciantes de las 12 comunidades y 164 caseríos del municipio, que en su mayoría habla kaqchikel y castellano. También algunos pobladores se dedican a la agricultura.

Comerciantes que se dedican a la economía informal se oponen a este tipo de cierres, debido a que señalan que les afecta y consideran que esto es ilegal.

Comerciantes rechazan decisión

Pedro Hernández, comerciante, afirmó que el alcalde cerró el pueblo por una persona que murió por covid-19. “Lo que queremos es vender porque tenemos necesidades, tenemos gastos”, manifestó.

Enfatizó que lo que quieren es vender y según él, las medidas son injustas.

Otro comerciante expresó que la mayoría se dedica a la economía informal y algunos venden productos perecederos, por lo que no están de acuerdo con la disposición en el municipio.

Afirmó que en algunas aldeas las personas deben pagar Q500 de multa para pasar hacia el área urbana. Dijo que portan alcohol en gel para trabajar, ya que deben conseguir el sustento diario.

Anunció que permanecerán en el mercado, ya que rechazan la decisión del alcalde.

Cristina Nohemí Tun, otra comerciante, manifestó su inconformidad por las nuevas medidas y según ella, el alcalde nunca se ha presentado con ellos “para tomar buenas decisiones”.

Afirmó que hay casos de covid-19 en la comuna, incluso hay integrantes del Concejo infectados y no ha cerrado la comuna.

“Por qué cierran primero el comercio, si en el comercio es donde menos infectados tenemos”, aseguró.

Resaltó que tienen necesidad de vender por el tipo de producto que ofrecen.

Vacunación

Y aunque la vacunación contra el covid-19 está en proceso, el Ministerio de Salud no contabiliza en su base de datos la cantidad de personas vacunadas por municipios, únicamente lo tiene por departamentos, en donde el tablero refleja que en Chimaltenango se han aplicado 6 mil 286 vacunas con esquema completo, mientras que 29 mil 636 personas han recibido la primera dosis.

Este departamento ya registra 9 mil 211 casos de coronavirus, 286 fallecidos y 798 casos activos estimados. También se han realizado 35 mil 674 tamizajes y actualmente Chimaltenango tiene una positividad del 26%.

Este departamento cuenta con 16 municipios de los cuales actualmente 14 se encuentran en alerta sanitaria roja, uno en amarillo y uno en anaranjado qué es San Martín Jilotepeque.

Se quejan de vacunación

Este jueves 8 de julio, pobladores llegaron al puesto de vacunación de San Martín Jilotepeque, pero pese a haberse registrado, no cuentan con dosis en el recinto. Mientras otros aún no tienen conocimiento de qué deben hacer para registrarse.

Vecinos de las comunidades más lejanas señalan que las dosis se están aplicando por favoritismo.

La vecina María Refugio Morales, de 54 años, informó que fue al centro de Salud por la vacuna y le dijeron que no había dosis. Dijo que a diario ve su celular para saber si hay mensaje para cita, pero la espera continúa.

“Vacunas no hay, no hay para edad de más de 50 años”, señaló.

Se consultó el tema de la vacunación con el alcalde, e indicó que algunos están inscritos, pero no se han vacunado porque se terminaron las dosis.

Dijo que eso les preocupa porque hay pobladores vulnerables al covid-19.

Movilización

En San Martín Julitopeque hay presencia del Ejército de Guatemala así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, estos últimos afirman que no pueden accionar en contra de la población que no está acatando la orden de quedarse en sus hogares, ya que esta es una disposición del COE y no algo que hubiese dictaminado El Ejecutivo.

En el lugar, la movilización intermunicipal tiene cierres, tampoco está habilitado el transporte público. Algunas personas que movilizan a pie.

Únicamente se permite la movilización entre comunidades a aquellos que previamente hubiesen sacado un permiso, como por ejemplo los repartidores a domicilio que incluyen los insumos básicos como alimentos, medicamentos, agua pura o gas, así como la movilización bomberos y PNC.

En los ingresos a cada uno de los caseríos y aldeas hay presencia de alcaldes comunitarios e incluso de soldados que se han hecho presente para apoyar al cumplimiento de las medidas.

Qué dice la PNC

Selvin Solano, jefe de operaciones de la PNC en el lugar, informó que están para garantizar el orden público. Añadió que la información de las disposiciones no llegó a toda la población.

Dijo que no pueden aprehender a personas que incumplan la disposición porque tuvo que haber notificaciones a las autoridades correspondientes, porque es una decisión administrativa municipal.

El vecino Alejandro Calán dijo que los más afectados son los comerciantes que alquilan. Añadió que lo importante es cuidar la salud, aunque el negocio se vea afectado.

“Lo importante es que tengamos salud”, manifestó, e indicó que no ha hecho el trámite para la vacuna.

Situación del covid-19 en Chimaltenango