Como una plataforma de Amazon puede enseñar tecnología a estudiantes en Guatemala

La pandemia ha obligado a utilizar la tecnología como una herramienta de educación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ayer, Amazon Web Services (AWS) consolidó una alianza con el Ministerio de Educación para que pueda disponer de 30 mil becas para facilitar a través de esta plataforma el aprendizaje sobre tecnologías en la nube, un proyecto que va dirigido a graduandos del sector público.

Abby Daniell, gerente de Programas de Sector Público de AWS para América Latina y el Caribe, concedió una entrevista a Prensa Libre en la que ofrece detalles del proyecto, al que la ministra de Educación, Claudia Ruiz, calificó de importante porque “la tecnología está transformando casi todos los trabajos en la actualidad”.

¿En qué consiste esta plataforma y cómo viene a ayudar a la educación pública de Guatemala?

Es un gusto ofrecer esta herramienta gratuita en línea, disponible en inglés, español y portugués, para aprender lo que es la nube. La plataforma tiene 12 rutas de aprendizaje y cada ruta tiene más o menos 25 horas de contenido, incluyendo videos y laboratorios donde los estudiantes pueden realmente usar la consola de Amazon Web Services para llevar a cabo proyectos, propiamente usando la nube de Amazon, y las rutas de aprendizaje empiezan con Computación de nube 101, lo básico: Qué es nube, hasta que llega a módulos más avanzados.

Es una plataforma bastante robusta y abre la posibilidad para que los estudiantes puedan también aplicarse para puestos vacantes, porque la plataforma tiene un portal de empleo e incluye ahí oportunidades de pasantía.

¿Por qué elegir a Guatemala para este proyecto?

Tenemos una relación larga con el país. Estamos sumamente comprometidos con el país. La ministra —de Educación—, cuando empezó la pandemia, se acercó con nosotros porque quería migrar todo el portal del Ministerio de Educación para poder llegar a todos los millones de estudiantes en el país. Entonces nosotros le ayudamos a ella con esto y precisamente con ella empezamos la relación, pero ya desde el año pasado, en nuestra cumbre regional de Amazon Web Services, en Bogotá, Colombia, Guatemala compartió su historia de la migración de la autoridad de SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) a la nube con nosotros, compartiendo lo que han hecho con la plataforma de Amazon. Entonces tenemos años de estar comprometidos con el país.

¿Cómo mejorará la educación en Guatemala con este proyecto?

Hoy en día, con la pandemia, hemos visto una transformación digital en los últimos meses que antes hubiera durado años. Entonces, con esta transformación, abre la oportunidad y la necesidad para más estudiantes capacitados para estas plazas que ofrecemos, también en empresas comerciales como nuestros socios, entre estos ITZ Data, que es una empresa guatemalteca que nos ayuda a nosotros. Entonces, en realidad, no importa el país donde esté el estudiante; tiene acceso a esta información y oportunidad de capacitación.

¿Se necesita un requerimiento mínimo para acceder a esta plataforma?

En realidad, solo acceso a internet, pero como el módulo de Computación de nube 101 empieza con lo básico, de qué es nube, no hay un requerimiento previo de estudio para poder empezar, y nosotros en Guatemala tenemos varias universidades que ya están usando la plataforma de AWS Educate.

En otros países donde ya existe este programa ¿cómo ha cambiado la educación?

Nosotros hemos implementado esta plataforma en más de 200 países en el mundo, pero en la región donde me enfoco hemos estado en alianzas en Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, México, y no solo con instituciones educativas como universidades, también con gobiernos, y por eso felicito a la ministra, que es visionaria, sabiendo que esto abre oportunidades para los estudiantes y para el país, porque para el desarrollo económico sabemos que la educación es la pieza clave.

¿Cómo eligen a los estudiantes que van a gozar de estas becas?

El Ministerio de Educación es quien maneja esto. Ellos han abierto en la plataforma Aprendo en Casa, el portal del Ministerio, una guía donde los estudiantes que están interesados en recibir esas becas puedan mostrar su interés y el Ministerio está manejando esta parte.

¿Hay oportunidad de ampliar este beneficio con más becas u otros proyectos en el país?

Nosotros, en realidad, estamos dispuestos a apoyar al Ministerio de Educación en lo que nos pida. Entonces ellos nos solicitaron empezar con 30 mil plazas. Entonces así vamos a comenzar, pero estamos sumamente comprometidos con el país y abiertos totalmente a escuchar otras solicitudes.

¿Cuál es el papel del profesor en esta plataforma, para también sacarle provecho?

La plataforma tiene dos formas de entrar: una para estudiantes y otra para educadores. Los educadores pueden capacitarse ellos mismos. También a través del portal pueden crear aulas virtuales donde convocan a un grupo de estudiantes, pueden asignarles tareas, pueden seguir el progreso de los estudiantes y también pueden compartir información con otros profesores en la región, y pueden aprender de otros educadores, y también pueden compartir sus experiencias con ellos.

¿Los contenidos deben ser guiados por un maestro, para sacarles provecho?

Se puede entrar de dos formas: guiados o el estudiante por sí solo. Aunque hay contenidos educativos, estos son creativos y no es para entretenimiento. Es tan usado para estudiar. Yo he hecho varios módulos y no es como para jugar, no es un juego, es una plataforma de estudio.

¿Si alguien de un grupo distinto al del Ministerio de Educación quiere hacer uso de la plataforma, puede hacerlo?

La plataforma es totalmente gratuita, y si un estudiante está afiliado con un colegio o una universidad, está fuera del sistema del Ministerio de Educación, también se puede registrar, toda vez tenga un correo electrónico de su institución educativa, pero en ningún caso hay pago; es totalmente gratuito.