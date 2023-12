Conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán: Hieren a 3 agentes de la PNC en nuevo enfrentamiento en zona en disputa

En reiteradas oportunidades la población ha argumentado los límites territoriales como el problema, pero las investigaciones revelan que en el área no solo contrabandean armas y producto mexicano, sino drogas, aunque esta versión la ha negado el Ministerio Público a pesar que la aseguró el presidente Alejandro Giammattei.

La última víctima mortal durante un ataque armado en estas localidades fue Lorenzo Tzoc Ajtzalam, de 55 años aproximadamente, originario y residente en aldea Chuisivel, Santa Catarina Ixtahuacán.

Esto ocurrió el 4 de octubre de 2023, cuando la víctima, y otras personas, iban hacia la manifestación instalada en el km 169.5, ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, pero cuando pasaban por el km 167, los emboscan por personas armadas con fusiles y pistolas, y quienes se cubrían el rostro con gorros pasamontañas.

3 agentes heridos de bala

En este nuevo intercambio de disparos de fusiles, escopetas y pistolas, tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos de bala. Los tres están estables y fueron trasladados a un centro asistencial para sus curaciones.

Los agentes heridos fueron identificados como Alfredo Armando González Oxlaj, de 27 años; quien recibió una herida en el hombro izquierdo; Erickson Ovidio Ramírez Fuentes, de 28, con herida en brazo derecho y Óscar Humberto Santizo Ixcolín, de 32; con herida en el hombro derecho. Los tres están estables.

De acuerdo con el informe oficial de la subestación 72-4-2 Santa Catarina Ixtahuacán de la PNC este lunes 4 de diciembre a eso de las 8 horas se reportó el ataque armado en un área entre las aldeas Chirijox, Santa Catarina Ixtahuacán, y Xolcajá, Nahualá.

El portavoz del Ejército de Guatemala, Rubén Téllez, explicó que unidades blindadas de la institución castrense “llevaron a cabo una operación de evacuación” de los tres agentes de la PNC, “quienes durante su patrullaje de seguridad resultaron heridos en un intercambio de disparos entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá”.

De acuerdo con Téllez “esta operación se llevó a cabo dos vehículos blindados tipo Pitbull, de reciente adquisición, del Ejército de Guatemala, cuyo blindaje permitió que la operación fuera un éxito ya que recibieron disparos en los vidrios de las unidades”.

“Se reportan y se confirman estos tres agentes de Policía Nacional Civil. De parte del Ejército no se reportan heridos y no se tiene una cifra confirmada de más lesionados, y no se tiene confirmación de civiles que pudieran verse afectados”, explica Téllez.

De acuerdo con investigadores policiales en la aldea Chirijox a diario ocurren disparos entre pobladores presuntamente de Nahualá y Santa Catarina Ixtahualán.

Las provocaciones son de ambos bandos, y se supone que la pelea es por límites territoriales.

Sin embargo, investigaciones oficiales dan cuenta de que en el área no solo hay tráfico y comercio de armas, sino contrabando y presumen que también algún tipo de droga.

Paralelamente al hecho de las dos personas sobre la CA-1 Occidente, la PNC confirmó que elementos que están destacados en el área reportaron la balacera. En este hecho resultó herido en un pie un agente.

La PNC intenta mantener el control del territorio, pero se hace complicado, aseveraron. En el área el Estado instaló un destacamento militar, pero aún así, y con ellos,