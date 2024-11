Diputados aprueban por mayoría cambios a la Ley de Tránsito

El Congreso de la República sesionó ayer y, aunque tenía ya una agenda consensuada, esta fue modificada a última hora. La plenaria se inició con más de dos horas de retraso, aunque sí se mantuvieron más de 120 legisladores en el desarrollo de los primeros puntos.

A medida que avanzaba la sesión, se presentaron nuevas propuestas que alteraron el orden del día original. El primer punto fue concluir con la aprobación de las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que prevé crear direcciones para volver más efectiva a esa institución, formación académica, escalafón para los agentes, mejoría salarial y provisión de herramientas para el combate del crimen.

El pasado martes 19 de noviembre, el diputado Nery Ramos, presidente del Congreso y exdirector de la PNC, anunció que buscarían los acuerdos para aprobar las reformas. Incluso, se habló de enmiendas que fueron enviadas a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional para ser estudiadas.

Ayer, los diputados del bloque Azul, al cual pertenece Ramos, querían que una nueva iniciativa presentada por varios bloques se aprobara de urgencia nacional, pero esta no tuvo eco entre los legisladores, y no lograron los 107 votos que se necesitaban.

Los diputados conocieron, luego, la designación de los representantes ante el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Adriana Estévez y Julio Roca Morales, por lo que este organismo quedó notificado oficialmente.

Ley de Tránsito

En la sesión también se aprobó un nuevo decreto, que reforma artículos de la Ley de Tránsito. La iniciativa fue impulsada por el diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez.

Fueron 140 congresistas quienes apoyaron la aprobación de los cambios, con la cual se esperan evitar los “abusos” de las autoridades de tránsito municipal al emitir de multas, según lo dicho por los legisladores oficialistas que respaldaron la iniciativa.

“Necesitamos actualizar y mejorar la regulación presente para gestionar el tránsito vehicular en el territorio nacional (…), con diálogo, apertura y, sobre todo, respeto a las opiniones en el marco de la democracia. Se puede legislar a favor de la gente, a favor de los bolsillos de los más necesitados”, explicó Manfredo Castañón, diputado por Movimiento Semilla.

Las multas

El primer cambio a la normativa obtuvo el apoyo de 120 diputados y fue la adhesión de un nuevo artículo a la Ley de Tránsito, que autoriza que el conductor posea en forma electrónica la tarjeta de circulación. Actualmente, las autoridades solo la aceptan en presentación física.

También prohibieron que las policías municipales de Tránsito lleven a cabo operativos de control en las rutas centroamericanas y nacionales, como medida coercitiva para garantizar el pago de una multa o infracción.

La norma regulará también que, antes del cobro de las multas, la autoridad de Tránsito deberá notificar directamente al conductor o al dueño del vehículo, con el objetivo de que este ejerza su derecho de defensa por medio de los recursos que procedan, y podrá presentarse en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la notificación.

Con 127 votos a favor también se aprobó la modificación al artículo 34, con la cual, a partir de ahora, el cepo se quitará de los vehículos cuando reciba la boleta de aviso. “El infraccionado deberá pagar la multa respectiva o impugnar”.

“Las multas que no sean notificadas prescriben en 60 días contados a partir de la fecha que se impuso la multa; como consecuencia, no podrá requerirse el pago de las mismas. No podrá imponerse o requerirse el pago de las multas que le aparezcan al conductor si este ya pagó el impuesto de circulación”, se lee en las reformas.

Otro de los artículos aprobados es la obligatoriedad que tendrán las instituciones públicas de identificar los vehículos oficiales, con excepción de aquellos funcionarios que, por su cargo, se vean amenazados.

Incautación

El Departamento de Tránsito o municipalidad podrá incautar y retirar vehículos, chatarra y demás objetos colocadas en la vía pública, en lugares no autorizados o que obstaculicen el tránsito. Se añade que, cuando el vehículo permanezca sin movimiento por más de 36 horas por diferentes circunstancias, se “considerará abandonado”.

Además, en el caso de que se hayan acumulado más de cinco multas de tránsito y no se hayan pagado, las autoridades tendrán la facultad de proceder con la retención temporal del automotor hasta que su dueño resuelva su situación.

Diputados aprueban reformas a Ley de Tránsito