Para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a partir de este jueves podría haber una mejora en la calidad del aire, debido al ingreso de un frente frío al país.

La calidad del aire se ha visto afectada debido al incendio que comenzó desde el pasado domingo en el vertedero de Amsa, del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico y que ha obligado a la suspensión de clases.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred manifestó a los jefes y subjefes de bloque del Congreso de la República que de momento la recomendación de suspender las clases se ha hecho para evitar que los menores durante el recreo puedan respirar el aire contaminado.

“El problema es que no lo vemos, no lo percibimos, pero el aire está complicado (…) estamos en color marrón que es peligroso, muy peligroso (…) las consecuencias no las veremos de inmediato, sino conforme el tiempo”, expuso ante los diputados.

Según la funcionaria cada tres horas están haciendo mediciones de la calidad del aire para actualizar la información, ya que por esa razón no se recomendó la suspensión de las clases toda la semana, sino que puede variar conforme se controle el siniestro y mejore la calidad del aire que respiran.

Además, explicó que el Insivumeh ha manifestado la intención de comprar más equipos para medir la calidad del aire.

Ogaldes explicó a los parlamentarios que en estos momentos hay 37 incendios activos en el país.

Jueves

Los diputados tienen previsto conocer el estado de Calamidad declarado por el Organismo Ejecutivo para decidir si lo ratifican, imprueban o modifican, sin embargo, algunos diputados cuestionaron este jueves la decisión de esta declaración, ya que manifestaron que no hay incendios en todos los departamentos, pero la medida se aplicó para todo el país.

Sumado a que algunos parlamentarios señalaron que no están conformes con las respuestas de las autoridades de los ministerios de Ambiente y Defensa, así como Conred, el Conap, Amsa y otras dependencias que acudieron.

Por esta razón solicitaron que mañana, antes de las 10 de la mañana, la Conred envíe un informe con los argumentos para declarar un estado de Calamidad.