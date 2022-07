Coronavirus: 83 % de hospitalizados por covid-19 en Guatemala no estaban vacunados

Por otro lado, los casos recuperados son 877 mil 945 y la cantidad de fallecidos llegó a 18 mil 756, la cifra de decesos más alta de Centroamérica.

Además, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2022 han estado hospitalizadas 6 mil 710 personas, de las cuales el 83% no estaban vacunadas.

Las autoridades también detallaron que 17% de personas hospitalizadas (1 mil 140 personas) tenía al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.

Con respecto a la vacunación, el plan de inmunización en Guatemala contra el covid-19 es la más baja de todo el istmo, según los datos del Sistema de la Integración Centroamericana (SIGA).

Guatemala es el único país de la región que no ha podido superar el 50% de la vacunación completa (administración de al menos dos dosis).

#Actualización| #MSPAS informa este 13 de julio de 2022 los casos confirmados por laboratorio en el tablero Situación #COVID19 en Guatemala. ⚠️ Corresponde al 12 de julio de 2022 de 00:00 a 23:59 horas.

Ingrese a 👉 https://t.co/sVrE3dBq6c pic.twitter.com/sIOHMsePp5 — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) July 13, 2022

El país ha logrado que 6.3 millones de personas tengan al menos dos dosis de la vacuna contra el covid-19, representando un 35% de la población total.

Recientemente, la revista Nature publicó el 7 de julio un artículo titulado: Guatemala’s COVID vaccine roll-out failed: here’s what researchers know (Fracaso en el despliegue de la vacuna COVID en Guatemala: esto es lo que saben los investigadores) enlistando las principales causas por las que las personas no se han inmunizado.

Dicha publicación explica que en las áreas rurales solo una de cada cuatro personas había recibido una dosis de la vacuna.

“Los factores van desde que los funcionarios de salud no trabajan con los líderes de la comunidad para generar confianza hasta que el Gobierno no brinde información clara sobre seguridad en los idiomas nativos de los residentes”, indica el artículo.

Aumento de casos

Ante el aumento de casos confirmados de covid-19, las autoridades de salud indicaron el pasado 7 de julio que el uso de la mascarilla volvería a ser obligatorio en interiores y exteriores, sin importar el color de alerta de los municipios en el mapa epidemiológico.

Virginia Herzig, coordinadora de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud dijo que el incumplimiento de las medidas de prevención para evitar la propagación de epidemias es objeto de sanción y esto puede ser aplicado a través de las autoridades municipales o las autoridades locales que tienen potestad para ello.