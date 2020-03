Coronavirus: así viven los guatemaltecos la emergencia en Italia

Prensa Libre contactó a varios de ellos quienes comentaron que cómo es vivir confinados sin poder movilizarse de una provincia a otra, y cómo los artículos de higiene, útiles para disminuir el riesgo de contagios han triplicado su valor. Sus palabras se transcriben en primera persona.

Quienes accedieron a conversar con este medio viven en distintos puntos de Italia, entre ellos el embajador de Guatemala en Roma, Luis Fernando Carranza, quien afirmó que la misión diplomática no reporta contagios de connacionales, sin embargo, se ha puesto a disposición un número de teléfono de emergencia ante cualquier necesidad o eventualidad.

Sinceramente da miedo, porque en el hospital que está como a 15 minutos ya hay varios casos y varias muertes. Yo tengo una conocida que trabaja en el hospital y me ha dicho que esta enfermedad nada que ver con una gripe normal, no se puede comparar, porque me dice que los pacientes no pueden respirar por ellos mismos y otras cosas feas que no puedo entender, por eso ahora hay más miedo.

Aquí ahora prácticamente estamos en una cárcel grande porque yo no puedo salir a otro pueblo, tengo que llevar un papel firmado que diga que yo voy por una emergencia. Si solo quiero ir a comprar algo no se considera emergencia, solo que yo estuviera enferma que necesite algo urgente o que estoy, no sé, fracturada de un brazo. Yo vivo cerca de un parque y ahí se mantienen los carabineros que son como policías a quienes, si quiero viajar, les tengo que mostrar esos documentos que comprueben que voy a salir por una situación de emergencia, si no te ponen multas de 200 euros, entonces no se puede salir.

Oficialmente el gobierno nos ha dicho que hasta el 3 de abril se normalizará la situación, aunque todo podría prorrogarse.

Aquí casi todos los supermercados traen la despensa a casa. Al momento no se ve a la gente tan preocupada, solo se ven con las mascarillas. La población aquí mayormente es adulta o anciana, es raro ver niños o adolescentes. Y las calles se ven desérticas, por decirle algo.

A la economía, por ejemplo, ya se afectó a la bolsa de Milán, también y los precios del gel desinfectante y todas esas cosas están elevados. Antes un bote de gel costaba 99 centavos de euros y hoy vale 3.99, ha aumentado 300 por ciento, lo bueno es que uno puede denunciar y al que vende lo multan para que la gente no se aproveche, de momento no se encuentran mascarillas por ninguna parte ni siquiera a precios caros, no se ven por ninguna parte.

Otra situación que empieza a preocupar son las personas que tienen niños, porque la escuelas están cerradas y tienen que pagar para que les cuiden a los niños, si es que trabajan. Yo he hablado con personas que dicen que no les va a alcanzar el dinero para pagar niñera, eso ya preocupa, aunque el gobierno dijo que van a empezar dar bonos a las madres trabajadoras.

Es raro para mí que me digan hasta donde puedo llegar y qué tengo que hacer y qué no. Prácticamente es una cárcel porque no hay libre locomoción si yo quiero ir a tomar un café no puedo porque si estoy muy cerca de una persona… Dos ya se considera multitud y llegan un carabinero e interviene y se siente la sensación de estar encarcelada en un lugar grande y sin poder hacer lo que uno quiere.

Al inicio no sentía miedo, pero voy a serle sincera, estos últimos días ya lo he sentido, así como un poco de ansiedad porque los casos se duplican, antes eran mil ahorita vamos por los 10 mil en una semana y entonces, eso pues da miedo, no lo puedo a negar.