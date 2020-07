Coronavirus: cuáles son las primeras anomalías detectadas por la nueva ministra de Salud

El Ministerio de Salud desembolsará cerca de Q69 millones para dar un bono a sus empleados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pasado 19 de junio, la doctora Amelia Flores fue juramentada como nueva ministra de Salud en sustitución de Hugo Monroy, quien estuvo cinco meses en el cargo.

Aunque la auditoría ordenada por Flores en las diferentes áreas aún no ha terminado, en once días la ministra ha logrado detectar una serie de anomalías en la cartera y aclaró en una entrevista con Fernando del Rincón que la auditoría que realizan no es únicamente relacionada a datos de pacientes, también abarca una revisión “profunda” de compra de insumos a nivel local.

Según indicó, encontraron que todas las unidades ejecutoras (hospitales y áreas de salud) cuentan con los recursos suficientes para ejecutar los fondos destinados para atender la emergencia del covid, además del presupuesto designado desde el año pasado.

Sin embargo, el personal administrativo manifestó que “sienten un bloqueo” burocrático que les obstaculiza ejecutar los recursos de forma rápida.

Tras varias reuniones con el Ministerio de Finanzas para conocer a detalle el presupuesto asignado para atender la emergencia, constataron “una compra indescriptible de reactivos de laboratorio e insumos de protección”.

Lo que les llamó la atención, dijo, es que las compras de estos reactivos e hicieron en lugares donde hay muy pocos casos detectados del nuevo coronavirus.

Además agregó que la administración anterior compró los insumos de protección en lugares no reconocidos “como en una ferretería”.

El exministro Monroy fue destituido junto a todos sus viceministros después de ser señalado por poca ejecución y falta de una atención adecuada ante la pandemia del covid-19, aunque el presidente Alejandro Giammattei los felicitó por su gestión.

Se espera que para el jueves las autoridades de Salud presenten los resultados finales de la auditoría.